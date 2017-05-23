國外機師可短暫休憩 機師工會盼修法

2017-05-23

〔記者楊媛婷、林彥彤、邱奕統、姚介修／綜合報導〕台灣虎航疑似有機師在執勤途中瞌睡一事，台虎強調會鼓勵機師們提報疲勞狀況，並據此調度班表；但桃園市機師職業工會指出，此作法並不負責，也無法解決問題，我國應推行「飛航執勤休息管制」措施，讓機師在控制情況下可適度休息。

桃市機師職業工會理事陳祥麟表示，我國民航法規定航班飛行時數超過十小時、未滿十六小時者須配有三名飛行員，飛行時數超過十六小時的航班則需共四名、各兩組正副機師輪流執勤，但目前只有長途航班有替換機制。

他說，台北香港班機飛行時間單程雖僅需九十分鐘，但加上地停、服勤前報到、飛行後報離等，前後工時加總也會逾八小時，要全程保持高度警醒與清醒狀態，實在不符人性正常反應，英、法、加拿大等國有「飛航執勤休息管制（In -Flight control rest）」措施，也就是機師於飛航穩定時的巡航階段可短暫休憩，能有效提升飛航安全，呼籲民航局應重新檢討相關規定。

民航局表示，國際民用航空組織ICAO推「飛航執勤休息管制」，指明必須符合指定巡航階段，該機須配備自動駕駛、油門機制，以及天氣穩定等前提，並非所有航段都適用。目前國內規定駕駛員在駕駛艙內不得休憩，類似虎航都是短途飛行，機師不應有打瞌睡或假寐狀況。

民航局︰恐不符實際需求

民航局說，從台灣無論飛到日韓、東南亞或中國，爬行到巡航高度及準備降落各四十分鐘，若比照加拿大可允許打盹時間再往後或往前推三十分鐘，真正可打盹時間根本不多，恐不符實際需求。但若業者認為有建立「飛航執勤休息管制」措施的需要，民航局會評估研究。

機師職業工會另也針對台虎副機師以拍照、攝影而非提醒支援一事深感遺憾，認為台虎應更深入理解挾怨爆料的背後是否有管理系統原因。

交通大學運輸與物流管理系教授汪進財表示，國外「飛航執勤休息管制」措施，是於人力成本與飛安間取得平衡；他強調，不論什麼政策都應該飛安第一，也要有配套。

消基會副董事長鄧惟中指出，此事是影響飛航安全的重大事件，台虎有責任向消費者說清楚且公布調查報告，而後才可讓其員工繼續執勤。