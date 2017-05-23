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高行健獲頒台師大名譽博士

2017-05-23

諾貝爾文學獎得主高行健昨獲台灣師範大學頒發名譽文學博士，更分析自己從90年代來台後，見證政經發展與社會文化，台灣藝文水平提升足堪世界級，且自己大部分的中文著作都先在台灣出，認為除了旅居30年的法國是家之外，也已經將台灣視為故鄉。

高行健還說，世界面臨現代文明危機，西方都在省思並尋求解套，台灣文化繁榮、政治開明、東西交會，期待台灣誕生大文學家、大思想家來替世界指引未來出路。（記者吳柏軒）

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  • 高行健獲頒台灣師範大學頒發名譽文學博士。（台師大提供）

    高行健獲頒台灣師範大學頒發名譽文學博士。（台師大提供）

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