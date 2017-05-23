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停聘1年 夏林清轟未獲答辯

2017-05-23

輔仁大學前社會科學院長、心理系教授夏林清處理系上學生性侵案引發爭議，教育部核准校方所提停聘1年處分。夏林清沉寂2天後，昨嚴正抗議停聘決議，抨擊調查過程未給答辯機會、未循正軌程序，剝奪工作權，也影響學生受教權。夏林清已收到停聘通知，將向學校申訴。

夏林清批輔大性平會偽造文書、教評程序嚴重違反三級三審、教育部調查結果出爐前卻核准停聘案。

輔仁大學公共事務室主任吳紀美表示，尊重夏林清的意見和行動，停聘通知則在對方收到後即刻生效，若有未完課程，教務處將安排代課老師。（記者李雅雯）

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  • 輔仁大學前社會科學院院長夏林清發出聲明對停聘處分大反擊。（資料照，記者王藝菘攝）

    輔仁大學前社會科學院院長夏林清發出聲明對停聘處分大反擊。（資料照，記者王藝菘攝）

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