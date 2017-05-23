醫療照護人力荒 58K找無人

2017-05-23

職缺創8年同期新高

〔記者吳柏緯／台北報導〕高齡化社會來臨，加上政府推動長照政策，醫療保健及社工服務相關工作的人力需求增加。根據勞動部統計，今年4月新增的相關職缺達3393人，創下近8年同期新高紀錄，創世基金會更開出護理師月薪58K的價碼，盼吸引民眾投入。

邁入第二季，年後轉職潮逐漸趨緩，4月求職求才人數大多較3月下降。勞動部勞動力發展署統計，106年4月，各公立就業服務機構新登記求才人數為11萬4847人，較3月下降15.66%；新登記求職人數總計5萬9358人，較上月下降11.83%，平均每一位求職者有1.93個工作機會。勞發署表示，畢業季即將來臨，就業市場將會轉趨熱絡，預料第三季的數據都會有所成長。

照護高齡需求大增

隨著政府推動長照，「醫療保健及社會工作服務業」的人力需求也上升。勞發署指出，截至今年2月底，台灣65歲以上老年人口已經超過14歲以下的幼年人口，預估明年正式邁入高齡社會，65歲以上人口將達14%，加上政府推動長照2.0，第一線照顧服務人員的需求也大幅上升。

根據統計，今年4月，醫療保健及社工服務新增的相關職缺達3393人，近5成職缺集中於護理及助產專業人員，其次為個人健康照顧工作人員近3成。護理及助產專業人員具有專業護理背景，整體求供倍數更高達4倍。

勞發署表示，目前有多家醫院、社福機構釋出相關職缺，例如中醫大附醫、彰基，以及伊甸、創世基金會等；其中，創世護理師職缺薪資上看每月58K。