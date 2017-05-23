停招14年 高職輪機科翻紅
2017-05-23
月薪6萬起 去年復招
〔記者劉婉君／台南報導〕國立台南海事學校輪機科於民國91年時因招生不佳，轉型為偏向工業的機電科，近年來因中央的海洋政策加持，乙級船員、輪機長等相關職業薪水好，月薪6萬起跳，甚至有機會超過20萬，去年重新招生，翻紅成熱門科系，38名學生滿額，堪稱「十年風水輪流轉」的最佳代表。
拜政府海洋政策加持
台南海事學校位於安平港旁，輪機科最早成立於民國51年，輪機科主任吳昭彬表示，民國91年時，因民眾傳統觀念認為海上工作很辛苦，加上科學園區陸續設立，輪機科招生困難，校方只好順應時勢轉變，改為偏向工業的機電科；約5年前，政府開始推海洋政策，相關職業的薪水較其他行業好，台南海事學校的招生逐漸轉好，停招14年的輪機科也恢復招生。
吳昭彬說，目前全台僅5間高職設有輪機科，北部有基隆、蘇澳，西部有台南海事和東港，還有離島的澎湖，國內海洋人才缺乏，高職畢業的乙級船員，薪水一個月就有6萬至8萬元，三等輪機長也有8、9萬元，科大畢業為12、13萬元，高一點的可超過20萬元，在就業市場基本薪資相對偏低的情形下，願意投入的人變多了，目前已有不少人詢問學校招生事宜。
水產養殖科也超搶手
校長黃輝寬指出，近兩年不只復招的輪機科滿額，包括水產養殖等全校6科、3個實用技能學程、一個體育班招生也都幾乎滿額，針對輪機科熱門，校方去年並增設兩艘報廢的巡防艇，這學期將成為學生教學實習的場域。
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