好消息！台澎馬近期脫離口蹄疫區

2017-05-23

〔記者林彥彤／台北報導〕世界動物衛生組織年會（ＯＩＥ）五月廿一日於法國巴黎揭幕，傳來台灣即將脫離口蹄疫疫區的好消息。我國目前因為口蹄疫疫區，只能出口豬肉加工品；台灣本島、澎湖和馬祖最快五月底轉為「施打疫苗非疫區」後，生鮮豬肉也能出口。

但比較可惜的是，由於金門曾在二○一五年五月和六月各確診一例口蹄疫案例，所以目前尚不符合申請條件。農委會防檢局強調，防疫不鬆懈，期盼明年七月申請拔針。

ＯＩＥ將口蹄疫疫情分三類，第一類是有出現案例的「疫區」、第二類施打口蹄疫疫苗後未發生案例二年的「施打疫苗非疫區」及第三類停止施打疫苗（拔針）的「不打疫苗非疫區」。

金門仍列疫區 盼明年7月申請拔針

農委會動植物防疫檢疫局局長黃㯖昌表示，這是我國自二○○九年再度出現疫情後首次變回非疫區，下一步還要爭取的是明年七月可申請「不打疫苗非疫區」，以及金門也可提出申請「施打疫苗非疫區」。

黃㯖昌表示，我國二○○九年列名口蹄疫疫區後，就積極控制疫情，近兩年連續未發生疫情，向ＯＩＥ提出「施打疫苗非疫區」申請，二個月前接到通知，科學委員會已審查通過且公告我國的除疫申請。日前農委會防檢局副局長施泰華出訪回報，已親眼看到認證書上有我國國名，推測應不會再受中國政治干擾而有延遲發出問題，預計我國最快五月底或六月初就可正式從疫區除名。

張家宜博士被認證為豬瘟專家

另一個好消息是，農委會家畜衛生試驗所博士張家宜被ＯＩＥ認證為豬瘟研究專家。

黃㯖昌說，鄰近國家南韓剛獲非疫區認證後又爆發疫情，台灣、澎湖和馬祖必須加強落實疫苗施打、口蹄疫疫苗納管等，如果一切順利的話，可望在明年七月申請拔針。