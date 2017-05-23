夏季節電 1度可獲0.8元獎勵金
2017-05-23
〔記者林筑涵／台北報導〕夏月電費計價將於六至九月實施，以小家庭月用三百三十度計算，每月開銷將多出六十元，月用五百度家庭則須多付一百六十六元。各用電間距除一百二十度無調整外，其餘漲幅則落在十三％至廿六％間。台電昨日同時宣布加碼「夏季獎勵金」至每度○．八元，登錄時間也延長到八月十七日。
台電考量發電成本及鼓勵節電，六月一日至九月卅日執行夏月電費計價；根據資訊，今年夏月電價費率非營業用戶除月用一百二十度不受影響外，其餘區間漲幅皆落在十三％至廿六％間。
月用120度不受影響
家庭用戶月用三百三十度以下約佔七成，以月用三百三十度計算，電費多出約六十元；月用五百度家庭則須多付超過一百六十元，因此用電量越高，夏月電費漲越多。營業用戶部分，各間距漲幅則落在十九％至廿七％間，以月用三百三十度的小商店為例，電費開銷則多出二百三十七元。
7成家庭電費約多60元
值得注意的是，台電去年針對月用七百度至四千度用戶推出「住商型簡易時間電價」新版計算方式，二段式用戶夏月電價同樣維持離峰、尖峰兩時段收費。三段式套餐則多切割出一個區段：上午十點至中午十二點及下午一點至下午五點，每一度用電收費達五．八四元；同時為鼓勵節電，全數時間電價用戶若用電超出兩千度者，每度加收○．九一元。
節電登錄時間延長至8月17日
台電鼓勵節電的另一個方式是延長「夏季節電獎勵金」項目，去年每省下一度電可獲得○．六元回饋，今年度加碼至每度○．八元。此外也延長登錄時間至八月十七日，截至目前有三萬六千多戶參與，登錄者當期即可折抵。
台電提醒，四月廿一日活動開跑至六月十九日登錄者，夏季七至十月共四個月的電費可全數參與活動，且獎勵金無上限；六月廿日以後的登錄民眾，僅有九、十月帳單可參與計算節電獎勵金，鼓勵民眾及早登錄。
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