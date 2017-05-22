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血糖飆到600mg/dl 鹽酥雞當正餐 竹科宅男猝死

2017-05-22

記者蔡彰盛／新竹報導

在新竹科學園區一家大廠工作的35歲男性工程師，上週被女友發現猝死在臥房地上，醫師發現他血糖值高達近600mg/dl，是一般正常人的6倍，女友說他生前愛吃鹽酥雞，經常當成正餐，檢方初步判定致命原因是急性酮酸中毒導致代謝性休克，可能與長期攝取高油脂食物，造成分泌功能異常有關。

該名工程師身高約180公分、體重80多公斤，稱不上特別肥胖，但平日嗜吃鹽酥雞，經常當成正餐，且很少出門運動，沒事就宅在租屋處，日前被女友發現倒臥在租屋處寢室地上、已無生命跡象。

檢方率法醫相驗時，發現該名工程師的血糖值高達近600mg/dl，高出一般正常人的70-100mg/dl不少，且各項肝腎功能檢查指數，都超出標準值數倍，初步判定是急性酮酸中毒、導致代謝性休克而致命。

新竹馬偕醫院急診部部長蔡維謀說，酮酸中毒是糖尿病所引起的急性代謝紊亂現象之一，又稱糖尿病昏迷。當胰島素嚴重不足時，血液中的葡萄糖不能被正常利用，人體只好加速分解脂肪，來代替葡萄糖以供給細胞能量，但脂肪分解生成大量游離脂肪酸，進入肝臟會產生大量酮體，變成酸中毒，必須儘速救治，否則患者將陷入昏迷，甚至引發代謝性休克致死。

據統計，150公克裹粉酥炸的鹽酥雞，就有近600卡熱量，堪稱高油脂的代表性食物，而罹患糖尿病的原因通常是攝取過多高油脂、高糖分食物，加上運動量少，造成脂肪過多、血糖增加，使得胰臟必須分泌較多胰島素代謝血糖，長期下來，將會導致分泌功能異常。

醫師建議，高油脂、高糖分的食物，淺嚐即可，不可過量食用，也不能當成正餐；此外，現代人工作忙碌，常常身體有異狀、拖到受不了才就醫，建議定期身體檢查很重要，再搭配清淡飲食與規律運動，才能擁抱健康。

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  • ▲150公克鹽酥雞熱量近600卡，堪稱高油脂的代表性食物。 （資料照，記者張嘉明攝）

    ▲150公克鹽酥雞熱量近600卡，堪稱高油脂的代表性食物。 （資料照，記者張嘉明攝）

  • ▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    ▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。

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