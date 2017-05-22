今明偏熱 週三四有鋒面

2017-05-22

氣象局表示，今天西半部天氣穩定，最高溫可達32度以上，但要注意午後熱對流造成的降雨，迎風面東半部有局部雨勢；週二天氣與今天類似，週三傍晚起至週四受鋒面影響，將帶來局部性陣雨、雷雨，中部以北有較大雨勢，氣溫也會略微下降。預估週五、週六將轉為多雲時晴的天氣型態，午後有局部陣雨或雷雨。（記者蕭玗欣）