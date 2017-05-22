9空服員請假 遠航又取消兩航班

2017-05-22

〔記者楊媛婷／台北報導〕遠東航空昨天疑因空服員集體請假又導致兩航班臨時停飛；遠航表示，有九名空服員依規定請病假、生理假，加上原來資遣十七名空服員尚未重回工作崗位，以致人力調度吃緊；空服員職業工會批評，僅正常請假就調不出人力，凸顯遠航經營管理出了問題。

遠東航空指出，昨天上午八時三十分松山飛往金門的FE065、上午十時十分FE066金門回返松山兩班次取消，分別有八十六位、五十一位乘客受影響，所有乘客都已轉搭其他班機，不需支付額外費用；據了解都是轉乘立榮航空。

另外，上午九時五十五分松山飛澎湖馬公的FE025航班因來機晚到與地面作業緣故，延誤至十時二十六分起飛，遠航也為造成旅客不便致歉。

民航局強調，遠航之前每天都有空服員請假，只是人數不多，前天收到遠航回報昨天有九名空服員同時請假，也感到納悶，追問之下，遠航回覆是適逢假日、請假人數才較多，民航局也要求遠航必須負起責任維護旅客權益。由於遠航晚上加開來回各一班機，總班次不變。

遠航被批經營出問題

「非常荒謬！」桃園市空服員職業工會秘書林芸表示，當初要裁員為何沒想到調度問題？昨天僅九名空服員請假就導致航班取消，凸顯公司經營管理出了問題，十七名空服員六月就要回到工作崗位，希望在此之前先釐清國定假日加班費等改善狀況。