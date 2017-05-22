| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
 首頁 > 生活

故宮文創商品涉抄襲 下架不道歉

2017-05-22

〔記者陳鈺馥、凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院販售的文創商品「牡丹花別針」，涉侵權抄襲台灣珠寶設計師王培浩作品「梔子花別針」，兩別針造型雷同，甚至連葉片、水線都神似，國民黨立委陳學聖昨日召開記者會譴責故宮剽竊，王當場要求故宮道歉卻遭拒。故宮文創行銷處副處長王耀鋒表示，商品已經下架，行政程序嚴謹沒問題，侵權部分待法律認定。

陳學聖表示，故宮在二○一五年十月策畫「神筆丹青」郎世寧來華三百年特展，隨展推出一支宣稱創意來自故宮藏品「清朝郎世寧仙萼長春冊」的「牡丹花別針」花形，但該文創商品卻與王培浩在二○○三年所創作的「梔子花別針」相似，根本涉及剽竊，「有何資格談文創！」

王培浩當場比對兩支別針差異，直指仿品連花瓣的轉折、葉子葉片、用國畫刻意留下的水線都一樣，甚至連鑲在別針上的二百九十一顆寶石數量都相同。他強調，該作品構思七年，光前置作業畫了三百張素描，再改以國畫白描方式構圖，進而打模、粗胚、實品製作，但仿品卻連背面簽名處都一樣，故宮必須有誠意地道歉。

故宮文創行銷處副處長王耀鋒表示，該款「牡丹花別針」共售出十七支，總收入五萬五千六百元，故宮已在今年二月將該款商品下架，該家廠商其他七十多項商品也一併下架。他指出，故宮已私下與當事人委託的律師事務所洽談，有無侵權，由法院判斷，故宮若有錯，也應該經過一定程序認定。若在法律責任尚未判定前就逕自道歉，「這個道歉太廉價了」，也會讓受合約規範的廠商跳脫法律應負的責任。

王耀鋒強調，該別針經嚴謹的行政程序才上架販售，合約也提及廠商開發商品不能侵害別人的專利，否則須負完全責任。

故宮院長林正儀表示，將增加侵權者的懲罰條款，包括如有侵權之廠商，三年內不得在故宮文創平台銷售。

廣告
  • 王培浩設計師的作品（左）與涉嫌仿冒侵權的故宮商品（右）。（記者陳志曲攝）

    王培浩設計師的作品（左）與涉嫌仿冒侵權的故宮商品（右）。（記者陳志曲攝）

  • 設計師王培浩拿著自己的作品（左）與涉侵權的故宮商品（右）。（記者陳志曲攝）

    設計師王培浩拿著自己的作品（左）與涉侵權的故宮商品（右）。（記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 抄襲 故宮 文創商品
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：故宮文創商品涉抄襲 下架不道歉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.