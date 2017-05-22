故宮文創商品涉抄襲 下架不道歉
2017-05-22
〔記者陳鈺馥、凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院販售的文創商品「牡丹花別針」，涉侵權抄襲台灣珠寶設計師王培浩作品「梔子花別針」，兩別針造型雷同，甚至連葉片、水線都神似，國民黨立委陳學聖昨日召開記者會譴責故宮剽竊，王當場要求故宮道歉卻遭拒。故宮文創行銷處副處長王耀鋒表示，商品已經下架，行政程序嚴謹沒問題，侵權部分待法律認定。
陳學聖表示，故宮在二○一五年十月策畫「神筆丹青」郎世寧來華三百年特展，隨展推出一支宣稱創意來自故宮藏品「清朝郎世寧仙萼長春冊」的「牡丹花別針」花形，但該文創商品卻與王培浩在二○○三年所創作的「梔子花別針」相似，根本涉及剽竊，「有何資格談文創！」
王培浩當場比對兩支別針差異，直指仿品連花瓣的轉折、葉子葉片、用國畫刻意留下的水線都一樣，甚至連鑲在別針上的二百九十一顆寶石數量都相同。他強調，該作品構思七年，光前置作業畫了三百張素描，再改以國畫白描方式構圖，進而打模、粗胚、實品製作，但仿品卻連背面簽名處都一樣，故宮必須有誠意地道歉。
故宮文創行銷處副處長王耀鋒表示，該款「牡丹花別針」共售出十七支，總收入五萬五千六百元，故宮已在今年二月將該款商品下架，該家廠商其他七十多項商品也一併下架。他指出，故宮已私下與當事人委託的律師事務所洽談，有無侵權，由法院判斷，故宮若有錯，也應該經過一定程序認定。若在法律責任尚未判定前就逕自道歉，「這個道歉太廉價了」，也會讓受合約規範的廠商跳脫法律應負的責任。
王耀鋒強調，該別針經嚴謹的行政程序才上架販售，合約也提及廠商開發商品不能侵害別人的專利，否則須負完全責任。
故宮院長林正儀表示，將增加侵權者的懲罰條款，包括如有侵權之廠商，三年內不得在故宮文創平台銷售。
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