農委會抑豬價 限縮冷凍商採購

2017-05-22

供應量較去年增加

〔記者林惠琴／台北報導〕端午節即將來臨，豬肉價格卻居高不下，農委會指供應量明明較去年增加，豬價卻壓不下來，推估是人為因素影響，因此今日起限制冷凍肉類公會的交易量，避免再與傳統攤商搶購，藉以平抑價格，這也是繼兩年前豬隻下痢疫情後，農委會再次出手平抑豬價。

根據中央畜產會統計，五月二十日毛豬交易總頭數為二萬一○七六頭，每公斤平均批發價已站上八十．四八元，超過農委會希望節前每公斤控制在七十到八十元價位的天花板。

豬價上週突破80元

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，目前國內每日毛豬交易量達二．四萬至二．七萬頭不等，高於去年同期，且今年較去年進口量已增加四千多公噸，尤其集中在這一個月，因此目前「並不缺豬肉」，但豬價卻從上上週的七十幾元一路走升，並於上週突破八十元。

每日減為二千一百頭

王忠恕強調，進一步觀察發現，通常冷凍肉品廠商會在端午節前一個月就備好料，傳統攤商則在端午節前一、兩週才備貨，但冷凍肉品廠商最近仍持續收購毛豬，顯然會影響豬價走向，為了確保傳統攤商有足夠的貨量，以免民眾到市場購買向隅，同時要平抑豬價，因此自今日至五月二十九日，將降低冷凍肉類公會的交易豬隻數量，從原本每日三千五百頭減為二千一百頭，不要再跟傳統市場搶購毛豬。

業者喊冤：沒哄抬

台灣區冷凍肉類工業同業公會理事長陳國訓很無奈地表示，數據一攤開就可以一目了然，強調三月冷凍工廠每日採購約四千五百頭，四月已降到約四千二百頭，五月更降到約三千五百頭，農委會竟然還認為冷凍廠商哄抬豬價，直言：「真的很不公平！」

陳國訓指出，現在國人偏愛國產豬，為了供應賣場需求，因此冷凍工廠才會一直採購，至於部分豬隻收購價格較高，是因為有些連鎖賣場會要求肉品的品質，所以要進行挑選，絕非刻意要拉高豬價，強調：「大家都要買便宜的豬，誰會想要買比較貴的豬？又有什麼好處？」

業者籲增加供應量

陳國訓認為，會搶貨就代表市場有需求，既然農委會一直宣稱豬肉足夠，就該讓豬農再釋出豬隻，而非限制冷凍廠商採購量，供應量夠了就不會有這些問題。