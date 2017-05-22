竹子質輕又便宜 「竹肢足」設計奪雙冠
2017-05-22
〔記者吳柏軒／台北報導〕針對大學設計相關科系學生舉辦的金點新秀獎昨天出爐，東海大學工業設計系的學生王于齊、黃羽蔓發想要替地雷受害者設計義肢，利用質輕又便宜的竹子當材料，設計出「竹肢足」，評審讚譽充滿人文關懷，一舉頒出下產品及工藝設計的年度最佳設計獎，成為這項競賽首度出現的雙料冠軍。
王于齊說，全球各地還有許多戰爭遺留的地雷，不少青少年、孩童誤觸被炸傷、截肢。但市面上有運動功能的義肢動輒幾十萬元，如果能便宜一點，孩子更有機會重新站起來，於是以柬埔寨為研究案例，以當地豐富的竹子資源當成加工材料。
「竹肢足」在設計上參考人體工學與骨骼圖像，經加工的竹子，可彎曲、有彈性，裝在踝關節，行走不費力，且成本僅約三千元。他們希望有其他合作者加入，進行更多人體試驗。
台灣藝術大學視覺傳達設計學系學生李曉昱、廖立雅、鍾妘、林施妤等人設計了「BAM」，採用特殊卡榫組合，經拍打踢拋會在空中散開，呈現七彩炫光，獲金點新秀的包裝設計類最佳獎；輔仁大學應用美術系學生林恒逸、陳蓮開設計的「台灣霓好」作品，把霓虹燈化為視覺意象，呈現台灣生活樣貌，拿下視覺傳達設計類最佳獎。
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