角島鯨小檔案
2017-05-22
2003年才被確認與命名的角島鯨（學名：Balaenoptera omurai）。成年角島鯨身長可達11公尺，為中型鯨，主要分布海域為西太平洋地區，標本多半來自日本、台灣、菲律賓、澳洲及索羅門群島。目前全台僅有自然科學博物館保有4件角島鯨標本。
研究指出，長相易與長鬚鯨、布氏鯨及塞鯨等鬚鯨科成員混淆的角島鯨，在骨骼形態、鬚板數量及DNA分析結果，均有獨特的特徵。
（資料來源：國立自然科學博物館，整理：記者王峻祺）
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