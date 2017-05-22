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角島鯨小檔案

2017-05-22

2003年才被確認與命名的角島鯨（學名：Balaenoptera omurai）。成年角島鯨身長可達11公尺，為中型鯨，主要分布海域為西太平洋地區，標本多半來自日本、台灣、菲律賓、澳洲及索羅門群島。目前全台僅有自然科學博物館保有4件角島鯨標本。

研究指出，長相易與長鬚鯨、布氏鯨及塞鯨等鬚鯨科成員混淆的角島鯨，在骨骼形態、鬚板數量及DNA分析結果，均有獨特的特徵。

（資料來源：國立自然科學博物館，整理：記者王峻祺）

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  • 賞鯨業者比對鯨魚的背鰭形狀等特徵後，判定廿日花蓮外海發現的鯨魚，可能就是罕見的角島鯨。（多羅滿賞鯨業者提供）

    賞鯨業者比對鯨魚的背鰭形狀等特徵後，判定廿日花蓮外海發現的鯨魚，可能就是罕見的角島鯨。（多羅滿賞鯨業者提供）

  • 花蓮外海有賞鯨業者疑似拍攝到「角島鯨」躍身擊浪的清楚近照，清楚看到鯨魚左下顎有黑色色塊、胸鰭部位也有白色邊緣等特徵。（多羅滿賞鯨業者提供）

    花蓮外海有賞鯨業者疑似拍攝到「角島鯨」躍身擊浪的清楚近照，清楚看到鯨魚左下顎有黑色色塊、胸鰭部位也有白色邊緣等特徵。（多羅滿賞鯨業者提供）

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標題：角島鯨小檔案


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