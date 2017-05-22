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自然8成圖表題 著重動手做實驗

2017-05-22

〔記者林曉雲、吳柏軒、張議晨、蘇孟娟、方志賢／綜合報導〕國中會考昨天結束，教育部國教輔導團評析自然科試題，重視科學概念的釐清及應用能力，強調動手做實驗的學習理念，八成是圖表題，今年首次利用漫畫的連續圖形來命題題組，說明籃球與騎士的運動過程，取材自生活情境，但考生只要掌握關鍵字「等速度」及位能等於mgh概念即可正確作答。

新北市明德高中校長張錫勳表示，今年自然科考題有八成圖表題，學生必須解讀圖表以回應科學概念答題，此考試趨勢可引導老師的教學更探究實作，也為十二年國教新課綱科學素養準備。

新北市永平高中教師沈文俊舉第廿六題為例說明，課本只提到迎風面會降雨，如果學生上課不求甚解、不知道「成因」就會答錯；第四十三題從竿影在一年內的變化考太陽直射，重點藏在細微處，考生如未發現圖上最短竿影長度不是零，就看不出太陽其實不會直射該地。

補教老師認為，考題包含實驗、圖像、表格等，題目不刁鑽，理解能力很重要。

北市石牌國中學生胡正認為，這次自然科較少生活、時事題型，題目偏重觀念。台中市居仁國中考生陳家葦說，今年題目各科比重出得平均，且多屬基本概念運用題，也沒有繁複計算，「感覺是歷屆以來出得最好的一次」。高雄市三民國中考生黃恩明也說，今年自然科相對簡單。

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  • 自然科出了大量圖表題，如十四題為課本沒有的實驗題，要快速理解，才能找出答案。（記者吳柏軒攝）

    自然科出了大量圖表題，如十四題為課本沒有的實驗題，要快速理解，才能找出答案。（記者吳柏軒攝）

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