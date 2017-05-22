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A++最多錯3題 想進建北積分至少105

2017-05-22

〔記者吳柏軒、張議晨、蘇孟娟、王俊忠、方志賢／綜合報導〕國中會考昨天落幕， 根據補教老師預估，想拿Ａ＋＋以上成績的考生，會考五科幾乎都不能錯超過三題。

基北區免試入學超額比序採「一○八方案」，北市景文高中國中部主任卓意翔推估，建中、北一女去年會考錄取分數分別為卅四．六分、卅四分；推估今年要進建北，測驗題卅三分才算跨入門檻，卅四分幾乎穩上；換言之，考生要想擠進建北，會考積分至少需一○五分。

中一中、中女至少2科A++

中投區備受關切的台中一中與台中女中，粗估要錄取免試入學，除須過五科均達Ａ的門檻外，會考五科至少要有二科到三科是Ａ＋＋，會考成績總點數至少須九十三點以上，以九十五點以上較保險。

南一中、南女至少5A

台南補教業者張簡永祥預估，台南一中預估錄取成績要五Ａ、多元比序成績九十九分。台南女中會考五Ａ、多元比序成績九十八分（體適能滿分、作文五級分以上）。

雄中、雄女尚未預測

雄中、雄女均表示還無法預測錄取分數。根據去年成績，雄中、雄女錄取最低門檻至少五Ａ及作文五級分。

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