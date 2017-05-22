基本、圖表、跨領域 國中會考命題3大趨勢
〔記者林曉雲、吳柏軒、李忠憲／綜合報導〕配合後年上路的十二年國教新課綱，強調培育學生的「素養」，負責國中教育會考命題的台灣師範大學，副校長宋曜廷昨天表示，會考命題有三大趨勢，增加基本題、重視圖表題、命題跨領域，學生所學要能應用在日常生活中，且具有跨學科的統整能力。未來將朝此方向精進發展，有更多的「素養」命題。
國中教育會考昨天結束，總計四二一人次違規，情節都不算重大；六月九日將寄成績單，七月十一日免試入學放榜，七月十三日報到。
英、自、社擬增非選題
台師大心測中心副主任曾芬蘭表示， 目前會考數學科的非選題和國文的寫作測驗，已經是素養能力的題型，英語、自然和社會科是否也要增加非選擇題，正進行評估，最晚在一○八學年十二年國教新課綱實施之前公布。
教育部次長林騰蛟說明，會考將逐步增加素養考題的比率，除增加生活化情境題，也會有更多的圖表解讀與分析題，實驗實作和跨科跨領域亦為重點，試題也會與國際接軌，以檢測學生高層次的能力，但會考成績占免試入學的比率，最高仍不得超過三分之一，和現狀一樣。
完全免試明年增至30校
教育部長潘文忠表示，明年會有更多學校加入新課綱的前導學校試教，教育部今年首辦十五所高中職學區完全免試入學，明年將增加一倍到卅校。他表示，國中會考透過建立題庫，並針對題目標示難易度，每年命題難易度都能維持適中，今年也相同，未來會持續下去。
今年通過率逾5成
宋曜廷說明，會考命題難易適中，通過率（每百名學生答對比率）約五至六成，今年考題重視「素養」，已有新課綱精神，例如數學科增加一題基本題，希望增強學生的學習動機，國文科命題加入自然、社會及數學領域的思考，盼協助學生的語文思考更結構化。曾芬蘭則表示，國中教育將更重視活化教學，學生要學會把各科所學，應用於日常生活問題的解決。
理解、閱讀力題型變多
教育部國教輔導團學校老師認為，今年各科都有大量的圖表題，且取材自生活經驗，題目非常靈活，學生不能再靠記憶拿分，「背多分」的時代已走入歷史，「讀懂題目」亦是關鍵，閱讀力強的學生占優勢。
補教老師認為，新課綱重視理解及閱讀力，考題貼近生活，例如數學已擺脫死板計算，學生要學習用數學解決生活問題，文字理解能力變得更重要，而非盲目計算就能答題。
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