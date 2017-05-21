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中醫認紫舌瘀血 宜消散活血 促進循環

2017-05-21

文／鄧正梁

紫舌為瘀血的象徵，常見於肝硬化、肝癌、高血壓、冠狀動脈心臟疾病、風濕性心臟病、出血性疾病、血中缺氧、中毒、呼吸困難、嚴重感染等問題。

◎為何舌質變紫色？

只要體內瘀血明顯，血流緩慢，舌質就會變紫色。

青紫舌是紫舌再混有青色，青色是寒的特徵，青紫表示不但有瘀、還有寒。

一般統計，青紫色舌質的人群中，癌症患者占一半，而中晚期癌症患者青紫舌更是普遍，活血化瘀法是治療癌症的一個常用法則。

◎酗酒者舌紫

喝點酒對身體有好處，但千萬不可過量。中醫認為，酒為諸藥之長，性溫、味甘苦辛，可散寒氣，少量飲酒可通經活血、化瘀，助長肝臟陽氣的升發。

長期酗酒並且恣意暴飲暴食，會使得酒毒濕濁蘊積體內，脾胃受困，嚴重者可致酒毒攻心，心智發生變化，這種人的舌質也會變化，一般都見紫舌。

有些嚴重的人甚至深紫腫大，乾枯少津，呈現嚴重瘀象與虛象，且有口苦、嘔惡、脘腹痞滿等症狀出現。

如果吸菸是導致諸多肺病的罪魁禍首，那麼酗酒就是很多肝病的元凶。喝酒對肝臟的傷害如同高熱對皮膚的燒烤，久了必定導致肝硬化，產生嚴重的瘀血徵象，因此舌質會呈現紫色。

◎紫舌宜活血化瘀

活血化瘀具有消散作用，能攻逐體內瘀血，具有通暢血脈、消散瘀滯、調經止痛的作用。

常用藥物有川芎、赤芍、桃仁、紅花、丹參、蒲黃、乳香、沒藥等，而臨床上常用的方劑有如桃仁承氣湯、血府逐瘀湯、復元活血湯、溫經湯等。

◎促進氣血循環

運動可促進人體的氣血循環，如每天散步30分鐘，快走10分種，跑步，打拳、練氣功等等。

飲食上可吃一些具有行氣活血的食物，如桃仁、油菜、黑豆、黑木耳、山楂、米醋等。

平常飲食要清淡，降低血液黏稠度，少吃鹽，避免使用味精等，可改善血液循環。

（作者為正梁中醫診所院長）

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  • 打拳、練氣功等運動可以促進氣血循環；圖為情境照。

    打拳、練氣功等運動可以促進氣血循環；圖為情境照。

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