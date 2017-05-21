孕婦避免靜脈曲張 穿彈性襪可改善
2017-05-21
文／李孟霖
日前一名年約30歲女性在懷孕期間，因為左腳小腿血管浮腫、疼痛就醫，經血管超音波檢查確認為靜脈曲張併血栓靜脈炎，產後進行靜脈曲張血管腔內射頻手術，並穿上彈性襪保養，目前症狀消除，行走正常。
靜脈曲張是相當常見的疾病，好發於女性，推測與女性荷爾蒙及懷孕生產相關。若婦女本身已有靜脈曲張的狀況，在懷孕期間症狀會更嚴重；懷孕前，沒有靜脈曲張的女性，也容易在懷孕期間產生靜脈曲張；懷孕期間也容易產生深部靜脈血栓。
因此，我們都會建議孕婦在懷孕期間，長期穿彈性襪，不但可以改善腳腫、腳痠的症狀，並且可以減低靜脈曲張或深部靜脈血栓產生的機會。
若不幸在孕程中發生靜脈曲張，建議先穿彈性襪控制病情，產後再進行手術處理。
目前較常施行的手術為血管腔內閉合手術，可以是雷射導管或是射頻導管。此類手術比傳統靜脈抽除的手術傷口小、恢復快、效果好、副作用少，因此廣為心臟血管外科醫師所採用。
至於殘餘的表淺小血管病變（蜘蛛絲），也可以使用硬化劑消除。目前使用的新一代硬化劑較傳統的高張溶液有比較低的反黑及疼痛副作用，對於消除表淺細微血管的效果也相當不錯。
術後不可忽視的另一個重點是需要穿著彈性襪，以達到長期治療效果，減少復發的機會。
（作者為國泰綜合醫院心血管中心醫師）
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