《健康聚寶盆》想好好睡一覺 日照不可少

2017-05-21

文／張天鈞

不少人為失眠所苦，因此遍尋助眠良方，其中有些人想到使用聲稱可以調整時差的「褪黑激素」產品，以為可藉此增加腦部松果體分泌的「褪黑激素」的量睡好覺。但其實現代人容易失眠，和陽光有密切的關係。

現代人在室內的時間相當長，戶外的時間相對減少。雖然室內有燈光，但比起自然光，它對心情的影響弱了很多。何況很多人是待在沒有窗戶的房間；北歐的冬季，漫漫長夜，容易使人憂鬱。

過去台灣以務農為主，很少聽到有農夫失眠，現在在門診，很多人抱怨很難入睡，或很容易醒，這些大多數是居住在城市的上班族。如果能每天黃昏時，在戶外走個20分鐘，情況會改變很多。

最新研究更顯示褪黑激素有防癌、抗發炎與預防失智症的效果，但這裡所指的「褪黑激素」是指人體自然分泌，不是吃營養補充品的褪黑激素。

陽光、空氣、水是維持生命所必需的。陽光對人的重要影響是褪黑激素的合成。其成因為：光線經過眼底的視網膜神經細胞，傳至下視丘，再經交感神經傳至松果體，抑制褪黑激素的分泌；反之，黑暗則可促使松果體分泌褪黑激素。

正常的晝夜節律可以使褪黑激素的合成正常，也就是白天褪黑激素少，晚上褪黑激素多，可以讓人容易入眠；如果晚上照光（即開燈），褪黑激素減少，就容易失眠。

陽光也可以經由照射皮膚，來刺激維他命D的合成。

維他命D可以刺激腸道吸收鈣和磷，對骨頭的正常發育和骨質的維持十分重要。人的維他命D的另一個來源是食物的攝取，當食物中的維他命D不足時，這時陽光的照射充足與否，對骨質能否正常，就顯得特別重要。

影響褪黑激素和維他命D的合成

早年的歐洲國家，陽光照射不足，又缺乏維他命D攝取，容易出現佝僂病，也就是骨骼發育不良，進而影響骨盆的結構，會造成婦女難產。

法國人匈貝隆（Chamberlen）家族（1560-1728）為了解決這個問題，發明了產鉗，可以將難產的小孩從骨盆腔中夾出來，是生產醫學的一個重要里程碑。

此外，維他命D不足時，也較容易出現癌症和自體免疫疾病。

研究顯示，讓陽光刺激皮膚合成維他命D，還可以減少乳癌、大腸直腸癌、前列腺癌的發生。

以前的人活在自然的環境裡，有充足的陽光，清新的空氣，和晶瑩的水，環境不易突然改變；現代人擁有所謂的先進設備，寒冷的冬天時，房屋內有暖氣，突然到了戶外，可能就因交感神經系統加強而心臟病發作。

炎炎夏日時，進出冷氣房間，很容易就感冒。

為了自己的健康，有空時，還是應多多接近大自然。

（作者為台大醫學院內科名譽教授）