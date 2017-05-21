逾期鮑魚改標 宏碩罰480萬

2017-05-21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市衛生局查獲南屯區宏碩海產公司涉改標過期冷凍鮑魚，衛生局廿日火速決議開罰四百八十萬元，以儆效尤。依相關獎勵辦法，檢舉人可獲罰鍰實收金額的七成獎金，即三百卅六萬元獎金，但實際獎金要依最後法院裁決金額為準。

此件食安違規事件又是民眾檢舉奏功，衛生局指出，檢舉人身分還待釐清，但已確定可依台中市鼓勵檢舉重大食安事件檢舉獎金七成辦理，至於吹哨者獎金會依檢舉人身分另行認定，鼓勵民眾糾舉黑心。

衛生局另前往餐廳飯店、量販店、生鮮超市等處預防性稽查，現場未發現宏碩公司該批逾期產品。

檢舉獎金336萬？ 看法院裁決

衛生局指出，業者這批逾期改標的鮑魚及蝦仁各來自中國及越南，檢警已扣回該公司電腦資料及下游廠商名單進行偵辦，目前尚在比對相關出貨單、進口報單、發票等資料，並與下游廠商進行勾稽比對釐清。

衛生局表示，根據業者提供的冷凍鮑魚出貨資料與檢調初步比對，宏碩海產亦有與外縣市業者的交易紀錄，已通知相關縣市追蹤產品流向。

衛生局昨另先針對量販店、飯店及餐廳展開稽查，未發現該批逾期冷凍產品。 此外，衛生局昨日原欲約談負責人，但委任律師向衛生局表示，負責人身體不適請假。

衛生局依調查事證該公司確屬貯存及販售逾期產品，違反食安法，予以裁罰四百八十萬元，後續持續配合檢調調查，如再查獲違規事證，將依法再重罰。