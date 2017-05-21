護理之家火災 可疑油漬送驗

2017-05-21

〔記者蔡宗憲、葉永騫／屏東報導〕屏東縣恆春南門護理之家前天發生四死火警案，由於起火點為二○八房的五、六號床附近，火勢凶猛蔓延迅速，除了可能是電線走火，偵辦單位還查六號床邊有不明燒融現象，不排除人為釀災，已將可疑易燃液體痕跡送驗。

據可靠消息指出，起火點的二○八房六號床葉姓患者（高雄左營海總治療中）及五號床黃姓死者床邊的矮櫃，疑有不明燒融，矮櫃底下有特殊易燃液體燃燒現象，氣味不同於一般燃燒氣味，加上矮櫃中大量的紙尿布，可能是造成快速燃燒的原因之一。此外，葉某到院後衣物氣味與一般火災焦黑味有別，檢警已將現場易燃液體跡證及葉某身上的褲子同步送驗，並監控葉的治療情況、調閱監視系統，釐清事發前是否有人攜帶不明液體進入病房。

葉某鄰居親友表示，葉某有重度智障，去年因兄弟姊妹無暇照顧才送到護理之家，逢年過節都會接回家中團聚，平時相當低調安靜，希望他能度過劫難。

另一方面，外傳黃某周邊也有可疑跡證，檢警不排除進一步檢視。

檢警檢視監視器調查，起火正確時間為十九日凌晨四點卅八分，屏縣消防局於四點五十五分獲報、五點十五分控制火勢、五點廿分撲滅火勢，外籍看護曾在四點九分左右餵食二○八房的六名病患早餐粥後離開，四點十分至四點卅八分間，病房內究竟發生什麼狀況，是偵查關鍵。

針對火警發生原因，南門護理之家負責人黃明典強調尊重調查、不願評論，對四名死者家屬感到抱歉，重申將負起全責。