摔殘女嬰 惡保母傳復業
2017-05-21
中市稽查未果 幼園否認任用
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市一名涉嫌重摔女嬰致嚴重腦傷的陳姓保母，保母證照已被撤銷，昨卻驚傳在北屯區一處幼兒園復出。台中市教育局獲報前往稽查，業者表示今年一月才接手經營園所，陳女接受前負責人委託協助交接，並未在該園任職或領薪。
教育局指出，未查獲陳女在場工作，幼兒園提供的教職員名冊也查無此人，只能提醒業者依法行事，若後續查出園所違法聘任陳女，將依法開罰。
小小身軀忍痛復健
每天須跑兩趟醫院
前年十月，陳女疑不耐該女嬰哭鬧，將其抱起摔地。女嬰腦部受傷，緊急開刀，台中地檢署依重傷害罪嫌起訴陳女，目前案件還在審理中。
受害女嬰的父親得知陳女疑又復出，無奈又氣憤地說，女兒事發之時才九個月大，如今二歲五個月，卻因腦部重創，左側手腳幾無行動力呈癱瘓狀態，連爬行都有困難，甚至無法叫爸爸媽媽，他們看著女兒的情況，心如刀割。
領有殘障手冊的小女孩，目前每天上、下午均須跑醫院復健，因肌肉張力拉扯疼痛，哭喊不停，但邊哭仍邊復健，十分勇敢。原本受傷暫時取出的頭蓋骨雖已手術放回，但接合處癒合後有凹槽，未來還要再接受後續治療。
小女孩的父親說，這個意外也打亂夫妻倆的生涯規劃，妻子為照顧女兒，辭去工作。龐大的醫藥、復健費用，主要靠兩人之前打拚的積蓄撐。為節省開支，他們從台中搬回彰化，他則開車往返台中與彰化工作，身心備受煎熬，但想到女兒的未來，夫妻倆只能強打精神。
他批評說，最過分的是，事發至今，該保母對女兒情況不聞不問，現在竟又傳她復出訊息，令他們既驚且痛，如同受到二度傷害，更擔心會有其他幼兒受害。盼業者拿出良心，相關單位強力把關，不要再發生類似遺憾。
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