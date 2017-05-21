英特爾科展 我首次有高職生獲獎
2017-05-21
〔記者林曉雲、黃旭磊／綜合報導〕高雄市私立中山工商學生葉家宇昨天在美國洛杉磯舉行的美國英特爾國際科技展覽會拿下大會內嵌式系統科三等獎，寫下高職學生代表台灣參賽且獲獎的歷史紀錄。
英特爾科展是全球規模最大的中學生科學研究競賽，今年共有七十九個國家、超過一千七百位學生、一千三百件作品參賽。國立台灣科學教育館選拔十三名學生、九件作品參展，最後有六名學生獲得四項大會獎、一項特別獎。
電路板竟能印紙上 葉家宇寫下紀錄
葉家宇的「紙電路印刷機研發及其運用於教學之可行性分析」，是開發一種新型印製技術，將金屬箔穩固附著於一般紙張上，使一般紙張得以局部導電，進一步應用於電路佈局測試、柔性電路板開發及教具上，並以此技術開發紙電路印刷機。從生產過程到最後印製出的電路板，都較傳統製程便宜、環保且快速。
中山工商創意發明中心主任宋由禮表示，葉家宇循特色班獨立招生入學，就讀資訊系，學科成績不算好，一度想休學，卻在動手實驗中找到興趣。研究期間常做到深夜，假日也到校，相當勤快。葉家宇今年六月畢業，已考上高雄第一科技大學。
其他得獎學生還包括：北一女中學生林芮吟以「平面圖的四元列表著色」作品獲大會數學科三等獎；北一女中學生陳怡臻和吳允晴以「透明有機發光元件」作品獲大會化學科三等獎；台北美國學校學生黃得嘉以「葉酸缺乏及葉酸補充調控乳癌細胞轉化成癌幹細胞並促進體外腫瘤形成」作品獲大會生物醫學與健康科學科大會四等獎；台南女中學生莊沅蓉以「翻轉塗色驚嘆號」作品獲美國數學學會三等獎。
依教育部規定，獲獎學生除獲獎金五萬元外，還可保送大學。
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