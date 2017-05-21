| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
謝金燕今紐約登台 將唱豬哥亮最愛的歌...
 首頁 > 生活

英特爾科展 我首次有高職生獲獎

2017-05-21

〔記者林曉雲、黃旭磊／綜合報導〕高雄市私立中山工商學生葉家宇昨天在美國洛杉磯舉行的美國英特爾國際科技展覽會拿下大會內嵌式系統科三等獎，寫下高職學生代表台灣參賽且獲獎的歷史紀錄。

英特爾科展是全球規模最大的中學生科學研究競賽，今年共有七十九個國家、超過一千七百位學生、一千三百件作品參賽。國立台灣科學教育館選拔十三名學生、九件作品參展，最後有六名學生獲得四項大會獎、一項特別獎。

電路板竟能印紙上 葉家宇寫下紀錄

葉家宇的「紙電路印刷機研發及其運用於教學之可行性分析」，是開發一種新型印製技術，將金屬箔穩固附著於一般紙張上，使一般紙張得以局部導電，進一步應用於電路佈局測試、柔性電路板開發及教具上，並以此技術開發紙電路印刷機。從生產過程到最後印製出的電路板，都較傳統製程便宜、環保且快速。

中山工商創意發明中心主任宋由禮表示，葉家宇循特色班獨立招生入學，就讀資訊系，學科成績不算好，一度想休學，卻在動手實驗中找到興趣。研究期間常做到深夜，假日也到校，相當勤快。葉家宇今年六月畢業，已考上高雄第一科技大學。

其他得獎學生還包括：北一女中學生林芮吟以「平面圖的四元列表著色」作品獲大會數學科三等獎；北一女中學生陳怡臻和吳允晴以「透明有機發光元件」作品獲大會化學科三等獎；台北美國學校學生黃得嘉以「葉酸缺乏及葉酸補充調控乳癌細胞轉化成癌幹細胞並促進體外腫瘤形成」作品獲大會生物醫學與健康科學科大會四等獎；台南女中學生莊沅蓉以「翻轉塗色驚嘆號」作品獲美國數學學會三等獎。

依教育部規定，獲獎學生除獲獎金五萬元外，還可保送大學。

廣告
  • 高雄市私立中山高級工商職業學校學生葉家宇，以「紙電路印刷機研發及其運用於教學之可行性分析」作品，獲大會內嵌式系統科三等獎。（科教館提供）

    高雄市私立中山高級工商職業學校學生葉家宇，以「紙電路印刷機研發及其運用於教學之可行性分析」作品，獲大會內嵌式系統科三等獎。（科教館提供）

  • 國立台灣科學教育館選拔13名學生、9件作品代表我國參加英特爾國際科技展覽會，其中我國6名學生大放異彩、為國爭光！（科教館提供）

    國立台灣科學教育館選拔13名學生、9件作品代表我國參加英特爾國際科技展覽會，其中我國6名學生大放異彩、為國爭光！（科教館提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 英特爾科展 高職生
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：英特爾科展 我首次有高職生獲獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.