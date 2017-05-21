| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
謝金燕今紐約登台 將唱豬哥亮最愛的歌...
 首頁 > 生活

手機響、撕試題本…會考首日308件違規

2017-05-21

〔記者吳柏軒、林曉雲、廖雪茹、黃美珠、王駿杰／綜合報導〕昨為一○六年國中教育會考首日，有廿四萬多名考生參與，各科缺考率約一％，共有三百多人次違規，包括新竹有考生把試卷撕了一角當尺用，依規定該科恐不計分。

教育部統計，今年會考共有廿四萬三千五百多人報名，首日依序考社會、國文、數學及寫作測驗，各科缺考人數約一％，總計有三○八人次違規，大多是攜帶手機、電子錶被抓到，或發出聲響影響秩序等，將被記點扣該科一級分。

較離譜的是考數學時，新竹考區有考生竟把試題本撕下十公分拿來當尺量，監考人員立即制止。教育部國教署副署長許麗娟說，該生損壞試題本，數學恐不計分。竹東高中試場一名女考生疑似動作太慢，鐘響仍持續作答，經制止無效，被列違規。

國道收費員突襲凱道 幸未影響

另昨為五二○總統就職週年，原有團體醞釀到總統府抗議，教育部一度把台北市的北一女中、成功高中兩試場挪走，後經協調不挪，不料昨上午九點竟有國道收費員團體突襲凱道。但抗議者也知道昨天有會考，僅呼喊口號、繞行及噴漆，沒用麥克風，且現場離試場有段距離，沒有影響到考生。教育部次長林騰蛟說，未來若有大考碰上集會遊行，會請核發申請的單位避開試場。

特殊考生方面，台北市有考生因罹患「選擇性緘默症」，無法在陌生的場地應試，昨天安排在其就讀的國中母校穿堂應試，由兩名監考老師陪同，應試情況良好。竹北高中應試中心上週接獲一名考生臨時因手骨折無法書寫， 特別加開一間試場，放大答案卡，並請監考老師協助代為謄寫答案。

國中會考今天邁入第二天，將進行最後的自然、英語及英聽測驗，預計中午十二點半結束。

廣告
  • 場外放眼望去，考生都在低頭滑手機。（記者黃美珠攝）

    場外放眼望去，考生都在低頭滑手機。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 會考 違規
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：手機響、撕試題本…會考首日308件違規


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.