手機響、撕試題本…會考首日308件違規
2017-05-21
〔記者吳柏軒、林曉雲、廖雪茹、黃美珠、王駿杰／綜合報導〕昨為一○六年國中教育會考首日，有廿四萬多名考生參與，各科缺考率約一％，共有三百多人次違規，包括新竹有考生把試卷撕了一角當尺用，依規定該科恐不計分。
教育部統計，今年會考共有廿四萬三千五百多人報名，首日依序考社會、國文、數學及寫作測驗，各科缺考人數約一％，總計有三○八人次違規，大多是攜帶手機、電子錶被抓到，或發出聲響影響秩序等，將被記點扣該科一級分。
較離譜的是考數學時，新竹考區有考生竟把試題本撕下十公分拿來當尺量，監考人員立即制止。教育部國教署副署長許麗娟說，該生損壞試題本，數學恐不計分。竹東高中試場一名女考生疑似動作太慢，鐘響仍持續作答，經制止無效，被列違規。
國道收費員突襲凱道 幸未影響
另昨為五二○總統就職週年，原有團體醞釀到總統府抗議，教育部一度把台北市的北一女中、成功高中兩試場挪走，後經協調不挪，不料昨上午九點竟有國道收費員團體突襲凱道。但抗議者也知道昨天有會考，僅呼喊口號、繞行及噴漆，沒用麥克風，且現場離試場有段距離，沒有影響到考生。教育部次長林騰蛟說，未來若有大考碰上集會遊行，會請核發申請的單位避開試場。
特殊考生方面，台北市有考生因罹患「選擇性緘默症」，無法在陌生的場地應試，昨天安排在其就讀的國中母校穿堂應試，由兩名監考老師陪同，應試情況良好。竹北高中應試中心上週接獲一名考生臨時因手骨折無法書寫， 特別加開一間試場，放大答案卡，並請監考老師協助代為謄寫答案。
國中會考今天邁入第二天，將進行最後的自然、英語及英聽測驗，預計中午十二點半結束。
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