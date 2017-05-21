社會圖表多 長照、匯率也入題
2017-05-21
〔記者林曉雲、蔡亞樺、蘇孟娟、洪定宏／綜合報導〕今年國中會考社會科總考題六十三題中，一半是圖表題，考生解讀圖表能力是決勝關鍵。教育部國教輔導團老師分析，匯率影響日本觀光客來台、長期照護、空拍機等入題，貼近生活，多樣活潑，難度適中具鑑別度。考生普遍反映簡單，有背就有分，但出題相當靈活。
創新考了電線桿編碼
新北市福營國中公民老師卓旻寧舉公民科第十五題為例，該題以四則廣告台詞傳達的訊息，評量學生是否了解何謂性別刻板印象。新北市中平國中地理老師賈生玲舉第五十九題為例，該題取材台灣的電線桿或配電箱的編碼即「電力座標」，要考生對照判讀是那個縣市，考生如有台灣縣市地圖概念，正確答題並不難。
高雄市明義國中歷史老師陳莉婷表示，第四十七題評量學生是否了解匯率變動與日本人來台旅遊意願間的關聯性等，命題具有即時性。
台中市居仁國中黃子恩與李維林指出，社會科竟也有漫畫題，讓主角慢跑經過的親屬排序，選直系親屬與旁系親屬的排序題很有趣且題目簡單，寫來很開心，整體算簡單。
北市建成國中學生謝采妤說，社會科題目簡單、貼近生活。高雄市道明中學吳姓學生表示，比起學校模擬考及考古題簡單，幾乎都出自課本。
北市政大附中學生林弘為則表示，地理最難，很多要推理後才能得出答案，例如中國大陸的酪農業合作對象；公民部分，涉嫌殺人的起訴程序，則考驗記憶力。
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