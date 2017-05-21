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數學生活化 三格漫畫變考題

2017-05-21

〔記者吳柏軒、蔡亞樺、蘇孟娟、洪定宏／綜合報導〕國中教育會考數學科今年偏重生活化的題目，還首度用三格漫畫買飲料，村長選舉計票等情境也入題，考生普遍表示比學校模擬考簡單。國中教師認為，考題擺脫數學抽象刻板，實踐數學生活化，有助教學。

教育部中央輔導團教師、台北市北投國中數學老師林柏嘉說，今年會考數學難易適中，選擇前十題側重單一概念，此安排可降低考生答題焦慮，鼓勵作答。

解題老師普遍認為，今年命題取材生活化，如搭電車車廂的相遇機率問題，還首度用三格漫畫敘述買飲料過程，來進行代數推理，有助教學。

林柏嘉舉例，非選擇題第一題考村長選舉，列出三名候選人及四個投開票所情況，其中一個票匭僅給總票數，考生要先解開三人得票概估，再推理誰能當選，就像是真實選舉，有候選人在票數未開完之前，就自行宣布當選的情況類似。

考生：還滿簡單的

北市金華國中張同學說，題目難易度中等，非選擇題與部分選擇題的題型沒看過，要花點時間動腦筋計算。金華國中體保生林同學相當有信心地說，「還滿簡單的」，平時他並沒有把太多心思放在課業，但數學題目他都會寫，作答起來很順手。

政大附中國中部學生周沐謙表示，兩題非選擇題都很簡單，選擇題部分，只要有掌握基本觀念，應該都能拿到A+以上的分數。高雄市道明中學吳姓學生也覺得容易，因為沒有複雜的幾何題目。

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  • 昨為會考首日，大批考生昨一早就到考場備戰，進行最後衝刺。（記者黃耀徵攝）

    昨為會考首日，大批考生昨一早就到考場備戰，進行最後衝刺。（記者黃耀徵攝）

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