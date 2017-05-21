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中國麥芽糊精冒台貨 董座判刑

2017-05-21

位於桃園市蘆竹區的環泰公司被查獲從民國99年起，自中國進口低價麥芽糊精，將外包裝更換為自家包裝後，賣給下游多家食品大廠，桃園地院依詐欺罪判處董事長康國鋒有期徒刑5年10月、營業副總吳串根5年2個月，營業經理楊柏春、營業課長鄭江任都是4年6個月，不法所得4158萬餘元沒入。

檢方在103年偵結起訴康國鋒、其子康智量及吳串根、楊柏春、鄭江任5人，桃園地院歷經3年多的審理後，康國鋒及3名主管分別被判刑，康智量獲判無罪。環泰公司發表聲明指出，董事長康國鋒喪失董事資格，營業副總吳串根喪失經理人資格。已在102年10月開啟第2條糊精生產線，不再從國外進口。（記者鄭淑婷）

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