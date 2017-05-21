蝦味先老董 500萬交保

2017-05-21

高雄檢調偵辦「蝦味先」涉使用過期原料製造涉詐欺案，首度傳喚裕榮食品88歲的老董洪宗喜，以及擔任總經理、副總的兒子洪俊良、女兒洪佳玲。洪宗喜在雄檢複訊時一度老淚縱橫，辯稱年事已高，對公司事務逐漸力不從心，才造成員工誤用過期原料。

檢方認為洪宗喜管理裕榮超過40年，平日親力親為，對他的說法持保留態度，最後依涉嫌詐欺、違反食安法，諭令500萬交保、限制出境出海。他的兒女主要負責國外業務，較少過問高雄工廠營運管理，無保請回。（記者黃建華、黃良傑）