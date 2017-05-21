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7095小朋友報名客語認證

2017-05-21

客語推展不停歇，一年一度的「幼幼客語闖通關認證」昨、今兩天於全台18縣市舉辦，共吸引7095位小朋友報名，從遊戲、問答、歌曲中驗收客語學習成果。

客委會表示，參與人數每年呈上升態勢，今年又比去年多了近500名兒童參與，認證活動包含5個關卡，經由「聽」、「講」客語的方式進行，每個關卡由檢定人員與小朋友進行客語對話及互動，過5關的小朋友可以獲得參加證書及獎品。

（記者楊綿傑）

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  • 小朋友開心參與客語認證。（客委會提供）

    小朋友開心參與客語認證。（客委會提供）

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