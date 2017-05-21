台塑化汽油 本週漲5角

2017-05-21

加油要快！台塑化昨宣布，週一（22日）凌晨1點起，汽、柴油批售價格分別調漲0.5元及0.6元，調漲後92無鉛汽油參考零售價格每公升23.9元、95無鉛汽油每公升25.3元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.2元。

台塑化表示，由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯兩大產油國支持延長減產協議，加上美國原油庫存減少等因素影響，致國際油價上漲，考量新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素，決議調漲汽柴油批售價格。（記者張慧雯）