5踹學生還拍頭 戲曲王子哽咽道歉

2017-05-21

〔記者吳柏軒、林曉雲／綜合報導〕台灣戲曲學院講師、「客家戲曲王子」李菄峻上週指導女學生時施暴，五度踹踢學生致倒地，還對其拍頭、拍巴掌等，李菄峻昨出面哽咽道歉，校方已將他停課並送懲處。

教育部次長林騰蛟昨表示，學校十五日知情，十六日通報教育部，符合程序，教師涉及不當管教，校方須依法啟動教師評審委員會程序，兩個月內做出懲處。

李菄峻在校內任教約十三年，傳出體罰學生事件後，昨出面道歉，坦承的確動手，辯稱是一時求好心切，因排練當天學生狀況不佳、聽不懂指導，但自己不對，對學生、家長及學校都深感抱歉，會對自己的行為負責，重新思考教學方式改進。

台灣戲曲學院主任秘書王學彥表示，事件發生後找來遭體罰的女生，女學生只說是自己表現不好被處罰，頻說沒事。但學校先循校安系統通報教育部，再啟動教師評審委員會進行後續懲處，目前已將李菄峻停課，也會對該生心理輔導。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱表示，即使是紅牌老師也不可以體罰學生，甚至對學生施暴，這個老師應該離開學校。