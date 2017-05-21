彰化擬設可愛動物園區 說明會失控濺血
動保團體與反對民眾意見對立 上演街頭喋血
〔記者顏宏駿、張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府有意在溪州花博公園內設立「可愛動物教育園區」，昨天上午九點在溪州國小舉行「工程說明會」，現場來了近五百名關心此案的民眾，支持與反對意見兩極，現場氣氛火爆，最後副縣長林明裕宣布散會，沒想到部分反對群眾開始追打動保團體成員，現場宛如街頭喋血戰，三名動保人士和兩名員警受傷送醫。
動保人士被追打 3人送醫
昨到場參加的動保人士約卅人，但反對群眾逾四百人，動保人士在現場高舉「支持設立」的牌子，警察在中間隔起人牆，面對反對人士嗆聲、挑釁，動保人士有人按捺不住情緒，大罵：「溪州人真沒水準！」即引來爆打，衝突發生近十波，散會後，現場全面失控。
反對設立群眾當著副縣長林明裕的面追打動保人士，約二、三十人徒手或拿安全帽丟砸動保人士，其中一名江姓男子被打到頭部流滿鮮血，有人跌倒仍被連踹好幾腳，最後有三名動保成員送醫，其中一人因傷勢嚴重轉送彰基。醫師表示，病人被打到鼻樑歪掉，嘴巴受傷，有輕微腦震盪，要住院觀察，另兩人身體挫傷，包紮後即出院；另兩名員警自行就醫，無大礙。
現場指揮官、北斗警分局副分局長吳再源表示，警方已錄影保留證據，掌握多名特定對象，近日會傳喚施暴人士。
被打傷的都是「EMT毛小孩救援團隊」，該組織以救援貓狗為成立宗旨，電影《十二夜》導演Raye是他們的好友，Raye說，組織成員獲知溪州有說明會，特別從各地趕來表達意見，沒想到被爆打住院。
居民憂流浪犬貓 污染溪州公園
彰縣府研擬興建可愛動物教育園區，有居民擔心，實際上是流浪犬貓收容中心，若全縣的流浪狗都集中到這裡，一定造成糞便、噪音污染。
縣府則說，「可愛動物教育園區」設立在溪州公園，是因設施完善，可讓人們親近動物，提高民眾認養的意願。縣長魏明谷強調，希望與會的鄉親或團體都能理性發表己見，接受不同意見。至於民眾要求更動地點一事，魏明谷表示，三週內召開協調會。
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