520我愛你 新人夯結婚登記

2017-05-21

新北856對是平常的10倍多 台南、桃園同志完成註記

〔記者楊金城、何玉華、鄭淑婷、蔡宗憲／綜合報導〕五月廿日因「五二○」諧音「我愛你」，已經成為新人最喜愛的結婚登記日。昨日雖然是假日，但全國戶政事務所大爆滿，都是要在「我愛你」日子裡，共結連理，見證愛情的新人們。

雖逢假日 全台戶政事務所搶搶滾

二○一七、五二○的諧音是「愛你一起，我愛你」。在這個特別的日子裡，台南有一場特別的婚禮，廿八歲陳湘霖、卅歲林慧瑄昨在新營戶政所完成同性伴侶註記，互許承諾，也給雙方家長保證，更期望社會以正常眼光看待同婚。

年輕人過得幸福 同志家長也祝福

陳湘霖的單親媽媽、林慧瑄的父母一開始難以接受女兒的性向，後來才接受女兒喜歡女生的選擇。陳湘霖、林慧瑄說，雙方家長認為年輕人過得幸福快樂最重要。兩人也說，同性相愛，沒什麼羞恥好隱瞞的。

新營戶政事務所昨受理十三對新人結婚登記，陳湘霖、林慧瑄是新營戶政所第五對註記的同性伴侶，都是女女配。桃園市昨也有三一八對新人登記結婚，其中有兩對男、女同志情侶註記為伴侶。

新北民政局戶政科長顏耀明表示，新北市近五年每日平均結婚對數為七十五對，昨日有八百五十六對完成登記，是平常日子的十倍。「五二○」是最受歡迎的登記日，年年高居第一名，二○一三、二○一四年的「五二○」因帶有「愛你一生，我愛你」、「愛你一世，我愛你」的諧音，當日登記對數更高達一千多對。

藝人張兆志（George）近年在臉書開「愛情診斷室」頗受歡迎，五月十九日，他貼出和女友約會照，寫著「今天是我當妳男友的最後一天了。」昨天他則分享和女友在戶政事務所甜蜜「結婚」照，「我們握緊彼此的手，我們寫下日期，我們結婚了」。

沒有女友沒關係 偏鄉獻愛更可愛

新人們在五二○放閃，沒有女朋友的范克希樂團主唱言野，巧扮成帥氣的傑克船長，把滿滿的愛獻給恆春基督教醫院三百多位弱勢大小朋友。「雖然沒有女友，但三百個可愛孩子對我大喊五二○，感覺更開心。」言野還與孩子相約，明年再一起玩。