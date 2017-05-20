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〈健康充電站〉乳癌病友衛教講座

2017-05-20

乳癌病友衛教講座

乳癌防治基金會5月24日下午2時至4時，在該基金會視聽教室（台北市林森南路4-2號6樓）舉辦講座，由台灣大學護理系所教授蕭妃秀主講「乳癌病友的睡眠改善及心理適應」。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2392-4115。

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標題：〈健康充電站〉乳癌病友衛教講座


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2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
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