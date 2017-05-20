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長期服避孕藥 突發腦靜脈竇血栓塞險送命

2017-05-20

記者張軒哲／台中報導

37歲的許姓婦女一向身體健康，無「三高」病史，但長期服用避孕藥。日前旅遊時突然出現頭痛、下肢無力，送到童綜合醫院時已昏迷。經檢查後，發現是罹患罕見的腦靜脈竇血栓塞導致，緊急進行血管內血栓溶解術後才救回一命。

研究指出，腦靜脈竇血栓塞的危險因子中，口服避孕藥佔了54.3%，醫師呼籲有口服避孕藥習慣的婦女若突然劇烈頭痛、嘔吐、視力模糊或四肢乏力，要儘速就醫。

許女被送到童綜合醫院時，已昏迷且有生命危險，透過腦部磁振造影檢查，發現患者罹患了罕見的腦靜脈竇血栓塞（發生率為百萬分之五）。放射科主任洪豪駿緊急進行4至5小時的血管內血栓溶解手術，穩定生命跡象後送至加護病房，再進行抗凝血治療，住院1個多月後康復出院。

神經內科主任楊自強表示，腦靜脈竇血栓塞很罕見，是屬於腦血管疾病的一種，除了先天遺傳因素外，也會因為耳鼻竇感染、穿透性頭部外傷、懷孕或生產、口服避孕藥等引發。此病好發於年輕族群，平均年齡為37歲左右，又以女性居多。

楊自強指出，患者無遺傳及「三高」病史，研判應是長期口服避孕藥造成腦靜脈竇血栓塞。

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  • 箭頭所指的左邊少了一條血管，本來應為左右對稱兩條血管。（記者張軒哲翻攝）

    箭頭所指的左邊少了一條血管，本來應為左右對稱兩條血管。（記者張軒哲翻攝）

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