治脊椎側彎新技術 恢復期短 健保給付
2017-05-20
記者陳建志／台中報導
全台罹患脊椎側彎的青少年超過20萬人，患者不但會出現內臟壓迫、移位，還會造成生活不便，但因手術危險性高，讓許多人望之卻步。
大里仁愛醫院台灣脊椎中心主任連君泰累積20多年的脊椎手術經驗，獨創「單桿交叉逆向去旋轉」的脊椎側彎手術新技術，縮短手術時間和恢復期，健保也有給付。他希望能讓青少年重拾健康生活。
連君泰表示，脊椎側彎可分為先天性、肌肉神經型、退化性、自發性、馬凡氏症及神經纖維瘤症引起等，其中又以自發性所佔比例最高，相關研究顯示，形成原因和遺傳基因有關，主要發生年齡為10到16歲的青少年。
青少年脊椎側彎發生率約佔全台人口2%到3%，保守估計有超過20萬的青少年有此方面的困擾，若側彎程度小於40度可用背架或復健矯正，若超過40度，除畸形會隨著時間變嚴重，還會壓迫到心肺，造成腸胃位移，也無法正常運動，必須以手術矯正為主。
連君泰指出，脊椎矯正手術風險高，不論是C型還是S型側彎，都需植入大量鋼釘，增加併發症的風險，且麻醉時間長、失血多，許多患者和家人因此卻步。
「單桿交叉逆向去旋轉」脊椎側彎手術的方式是先在患者的胸椎和腰椎凸側打入鋼釘，避開風險較高的凹側，接著在胸椎和腰椎同時以順時針和逆時針的方向逆向施力（圖1），將原本彎曲的脊椎拉直後將鋼釘鎖緊固定（圖2）。整個手術過程只需打入傳統方式一半的鋼釘，可縮短手術時間，減少出血量及組織傷害，連帶手術風險和併發症也因此減少。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 焦點評論》沒老Ｋ說話的份
- 利比亞空軍基地遭遇攻擊 至少141死
- 性感新娘 金素妍6.9嫁李尚禹
- 北韓「飛彈英雄」 遊街接受歡呼
- 11友邦提案邀我參與WHA WHO公告提交審議
- 玉山盃青棒賽5.23開打 高雄拚首冠
- 通緝犯躲警墜樓亡 同行女子離奇失蹤
- 護理之家大火 傳6號床邊有不明燒融現象
- 聯合國：南蘇丹政府軍屠殺114名平民
- 【微小說】琴哭了
- 拿林奕含手抄情書當證物 他爆陳星訴訟策略是...
- 巷道紅線一國兩制 苗市消防車實測
- 復育「有學問的魚」 金門放流
- 家貧不喪志 吳姿穎獲總統教育獎
- 蝦味先、正露丸下架 花縣議員：還買得到
- 豬哥亮遺作大釣哥 端午重返大銀幕
- TOP1超級保母 解除蛋蛋危機
- 社論》期待執政漸入佳境、在野脫胎換骨
- 大提琴家麥斯基 指點台高校生
- 苑裡山、海線自行車道 建橋將貫通
- 東芝半導體二輪競標 4團隊入列
- 《觀察筆記》台灣怎不急？
- 【小繆思】被偷走的零件
- 女校長退而不休 跑全台演講
- 朝鮮半島外海 美「雙航艦」將演習
- 中攔截美偵察機 美抗議「不專業」
- 若遇雨取消 世大運開閉幕4億元恐白花
- 日職最多╱30而立巨人軍 11人等「岱」升一軍
- 南門護理之家小檔案
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 30而立 走進時光隧道 看見明星球員萌樣
- 弱勢單親童樂助人 師讚現代阿信
- 平埔族正名修法 中區座談有異見
- 天皇退位法案 日內閣通過
- 會考今登場 監考幫盯嗜睡症學生
- 靈活的蘇緯達 看不出有游擊底
- 小妹大辭樂陞獨董 掀起跳船潮
- 企業提供獎學金 預約優秀高職生
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：治脊椎側彎新技術 恢復期短 健保給付
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分