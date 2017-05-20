治脊椎側彎新技術 恢復期短 健保給付

2017-05-20

記者陳建志／台中報導

全台罹患脊椎側彎的青少年超過20萬人，患者不但會出現內臟壓迫、移位，還會造成生活不便，但因手術危險性高，讓許多人望之卻步。

大里仁愛醫院台灣脊椎中心主任連君泰累積20多年的脊椎手術經驗，獨創「單桿交叉逆向去旋轉」的脊椎側彎手術新技術，縮短手術時間和恢復期，健保也有給付。他希望能讓青少年重拾健康生活。

連君泰表示，脊椎側彎可分為先天性、肌肉神經型、退化性、自發性、馬凡氏症及神經纖維瘤症引起等，其中又以自發性所佔比例最高，相關研究顯示，形成原因和遺傳基因有關，主要發生年齡為10到16歲的青少年。

青少年脊椎側彎發生率約佔全台人口2%到3%，保守估計有超過20萬的青少年有此方面的困擾，若側彎程度小於40度可用背架或復健矯正，若超過40度，除畸形會隨著時間變嚴重，還會壓迫到心肺，造成腸胃位移，也無法正常運動，必須以手術矯正為主。

連君泰指出，脊椎矯正手術風險高，不論是C型還是S型側彎，都需植入大量鋼釘，增加併發症的風險，且麻醉時間長、失血多，許多患者和家人因此卻步。

「單桿交叉逆向去旋轉」脊椎側彎手術的方式是先在患者的胸椎和腰椎凸側打入鋼釘，避開風險較高的凹側，接著在胸椎和腰椎同時以順時針和逆時針的方向逆向施力（圖1），將原本彎曲的脊椎拉直後將鋼釘鎖緊固定（圖2）。整個手術過程只需打入傳統方式一半的鋼釘，可縮短手術時間，減少出血量及組織傷害，連帶手術風險和併發症也因此減少。