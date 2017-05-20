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日本腦炎疫苗換新 寶寶可少挨兩針

2017-05-20

記者吳亮儀／台北報導

家長請注意！疾病管制署昨天宣布，下週一起，日本腦炎疫苗全面換新，接種次數從現行的4劑減為2劑，等於寶寶可少挨兩針。

日本腦炎疫苗是幼兒常規接種的疫苗，疾管署表示，將由原本鼠腦製程的「不活化疫苗」改為新型細胞培養製程的「活性減毒疫苗」。新型活性減毒日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第一劑，間隔12個月接種第二劑。

日本腦炎疫苗是公費接種疫苗，疾管署副署長莊人祥說，新舊型疫苗的保護效果一樣，只有製程改變，且副作用更低。舊型疫苗是在出生滿15個月、上小學前接種4劑，新型疫苗只要在出生滿15個月接種第1劑，滿27個月接種第2劑即可。

不過，若已接種過舊式的不活化疫苗，疾管署也訂定疫苗銜接原則。

●已接種一劑者，與前一劑間隔14天以上接種第一劑，間隔12個月接種第2劑。

●已接種2劑者，與最後一劑間隔至少12個月後接種一劑，其後不必再追加。

●已接種3劑者，滿5歲至入學前接種一劑，與最後一劑間隔至少12個月。

日本腦炎是由日本腦炎病毒所引起的急性傳染病，病毒會經由蚊子叮咬而傳播給人類。台灣每年5至10月為日本腦炎流行期，以三斑家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的高峰期在黎明和黃昏時段。

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  • 新型活性減毒日本腦炎疫苗。（疾管署提供）

    新型活性減毒日本腦炎疫苗。（疾管署提供）

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