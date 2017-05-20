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〈謠言終結站〉孕婦飲食決定寶寶膚色？ 醫：取決於基因

2017-05-20

記者林惠琴／台北報導

坊間流傳「女性懷孕期間的飲食會決定寶寶的膚色」，因此為了生出肌膚白皙的孩子，不少準媽媽們會努力補充牛奶、豆漿、薏仁、珍珠粉等白色系的食物，並且對於醬油、可樂、咖啡、巧克力等黑色系的食物，保持一種避而遠之的態度。不過，醫師指出，新生兒的膚色取決於遺傳基因，要憑藉母親的飲食習慣扭轉，恐怕只是做白工！

「吃白變白、吃黑變黑」的說法盛傳多年，許多準媽媽們希望小孩的皮膚「白泡泡、幼咪咪」，進而大量攝取牛奶、豆漿、薏仁、珍珠粉等食物，但台灣皮膚科醫學會副秘書長、台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，決定人們膚色的關鍵是遺傳基因，為先天性條件所造成的差異，與飲食並沒有關係。

不會吃白變白 吃黑就變黑

黃毓惠指出，若是腹中胎兒本來的肌膚就是偏黝黑、小麥色，只怕孕婦吃再多白色系食物，主要仍是補充營養成分，至於小孩的膚色要由黑轉白，則是十分有限；相同地，準媽媽們食用醬油、可樂、咖啡、巧克力等黑色系的食物，也不會造成孩子的膚色由白轉黑，強調嬰兒的皮膚色澤與母親懷孕期間的飲食，目前並無科學證實兩者有關係，因此民眾不要輕信錯誤迷思。

黃毓惠也說，若家長希望孩子能夠有一身嫩白的肌膚，比起母親懷孕期間狂吃傳聞可能會變白的食物，反而更重要的是小孩出生後的防護措施，例如到戶外嬉戲做好防曬工作、減少太陽直接照射等，就算無法讓寶貝的肌膚變白，但可以降低皮膚曬黑的風險。

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  • 醫師指出，寶寶的膚色由遺傳基因決定；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （資料照，記者謝佳君攝）

    醫師指出，寶寶的膚色由遺傳基因決定；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （資料照，記者謝佳君攝）

  • 圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者林彥彤攝）

    圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者林彥彤攝）

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