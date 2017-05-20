華航與林口長庚結盟 提供機上醫療支援

2017-05-20

中華航空董事長何煖軒與林口長庚醫院院長鄭明輝，昨在桃園市長鄭文燦見證下，雙方簽署「空中醫療合作備忘錄」，華航成為台灣第一家與醫學中心合作，提供機上醫療支援的航空公司。

華航指出，邀請林口長庚醫院醫師以自願方式登錄醫療專業背景資訊，醫師搭機時可讓空服員掌握機上有無醫師，如遇緊急狀況可立即尋求協助。（記者鄭淑婷）