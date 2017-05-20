清境天空步道開放恐大塞 將採專車接駁
2017-05-20
南投清境天空步道5月27日將開幕，勢必吸引大批民眾上山遊玩，交通部公路總局表示，當地沿線幾乎都是民宿，難區分住客或一般遊客，全面管制小客車上山難度太高，但會推公共運輸轉乘服務，目前已確定霧社將有轉乘點，另規劃在埔里也設置，讓民眾開車至這兩處轉搭公共運輸上山。
公總於沿線也會廣設CMS資訊顯示器，告訴民眾埔里—霧社、霧社—清境、清境—翠峰、翠峰—合歡山等各路段行車所需時間，山上停車位剩餘數量，讓民眾自行判斷是否還要上山。（記者鄭瑋奇）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 焦點評論》沒老Ｋ說話的份
- 利比亞空軍基地遭遇攻擊 至少141死
- 性感新娘 金素妍6.9嫁李尚禹
- 北韓「飛彈英雄」 遊街接受歡呼
- 11友邦提案邀我參與WHA WHO公告提交審議
- 玉山盃青棒賽5.23開打 高雄拚首冠
- 通緝犯躲警墜樓亡 同行女子離奇失蹤
- 護理之家大火 傳6號床邊有不明燒融現象
- 聯合國：南蘇丹政府軍屠殺114名平民
- 【微小說】琴哭了
- 拿林奕含手抄情書當證物 他爆陳星訴訟策略是...
- 巷道紅線一國兩制 苗市消防車實測
- 復育「有學問的魚」 金門放流
- 家貧不喪志 吳姿穎獲總統教育獎
- 蝦味先、正露丸下架 花縣議員：還買得到
- 豬哥亮遺作大釣哥 端午重返大銀幕
- TOP1超級保母 解除蛋蛋危機
- 社論》期待執政漸入佳境、在野脫胎換骨
- 大提琴家麥斯基 指點台高校生
- 苑裡山、海線自行車道 建橋將貫通
- 東芝半導體二輪競標 4團隊入列
- 《觀察筆記》台灣怎不急？
- 【小繆思】被偷走的零件
- 女校長退而不休 跑全台演講
- 朝鮮半島外海 美「雙航艦」將演習
- 中攔截美偵察機 美抗議「不專業」
- 若遇雨取消 世大運開閉幕4億元恐白花
- 日職最多╱30而立巨人軍 11人等「岱」升一軍
- 南門護理之家小檔案
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 30而立 走進時光隧道 看見明星球員萌樣
- 弱勢單親童樂助人 師讚現代阿信
- 平埔族正名修法 中區座談有異見
- 天皇退位法案 日內閣通過
- 會考今登場 監考幫盯嗜睡症學生
- 靈活的蘇緯達 看不出有游擊底
- 小妹大辭樂陞獨董 掀起跳船潮
- 企業提供獎學金 預約優秀高職生
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：清境天空步道開放恐大塞 將採專車接駁
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分