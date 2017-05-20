清境天空步道開放恐大塞 將採專車接駁

2017-05-20

南投清境天空步道5月27日將開幕，勢必吸引大批民眾上山遊玩，交通部公路總局表示，當地沿線幾乎都是民宿，難區分住客或一般遊客，全面管制小客車上山難度太高，但會推公共運輸轉乘服務，目前已確定霧社將有轉乘點，另規劃在埔里也設置，讓民眾開車至這兩處轉搭公共運輸上山。

公總於沿線也會廣設CMS資訊顯示器，告訴民眾埔里—霧社、霧社—清境、清境—翠峰、翠峰—合歡山等各路段行車所需時間，山上停車位剩餘數量，讓民眾自行判斷是否還要上山。（記者鄭瑋奇）