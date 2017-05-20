會考首日有短暫雨 記得攜帶雨具

2017-05-20

國中會考20、21日登場，中央氣象局提醒，今天台灣附近水氣稍多，各地雲量偏多，將出現斷續短暫雨，雖然雨勢不大，提醒參加會考的考生記得攜帶雨具備用。週日水氣減少，西半部天氣大致穩定，但有午後雷陣雨，迎風面的東半部及各地山區仍會有短暫雨，考生要記得攜帶雨具。

中央氣象局表示，今天各地高溫約31度，週日因水氣減少，中南部高溫可達32、33度。下週三前後則有一波鋒面接近台灣，天氣較不穩定，各地降雨機率增加，可能有局部較大雨勢發生。（記者蕭玗欣）