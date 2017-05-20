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獲總統教育獎 罕病李子婕︰學會珍惜每個現在

2017-05-20

〔記者林曉雲／台北報導〕「二○一七年總統教育獎」獲獎名單昨天公布，五十六位學生力爭上游、發憤學習、樂觀面對人生的逆境，且有優秀的表現。中央大學學生李子婕罹患先天性隱性遺傳罕見疾病黏多醣症第四型，經歷五次重大手術，卻能完成數學系、資工系雙主修，還以鋼琴演奏鼓勵人心，利用寒暑假到偏鄉服務，目前已錄取台科大研究所。她說，生病讓她學會珍惜每個現在。

五十六名得主包括大專組八人、高中職組十二人、國中組十八人及國小組十八人，預計在七月七日舉行頒獎典禮，獲獎學生將由總統蔡英文親自接見並頒發獎狀、獎座及獎助學金，大專組每人廿五萬元、高中職組每人廿萬元、國中組及國小組每人十五萬元。

中正大學學生陳祐明罹患脊髓肌肉萎縮，出生十四個月即發病，只能坐在輪椅上，被醫生認為活不過五歲。考取大學後，積極參加各種活動，擔任社團社長、雙主修數學和資工，甚至獲得五個學期的校長獎。

陳祐明表示，他不怕苦，就怕錯過任何事。上帝關了一扇門，會再開啟另一扇窗，而那扇窗要自己伸手去推開，因為書寫和口語功能持續退化，他以程式語言為自己發聲，帶領社團獲得去年大專盃圍棋錦標賽第五名，還投入偏鄉國小冬季返鄉服務，貢獻一己之力。

國立埔里高工學生陳旻享出生在九二一大地震那年，偏鄉醫療不足，送醫後發現腦部缺氧，伴隨肌肉無力、語言遲緩、視覺障礙、中度智障、癲癇等，上小學之前才學會爬行，學習過程障礙重重，藉由游泳復健，開展游泳生涯。師長稱讚，陳旻享的個性開朗，總以微笑面對困境，高中獲得游泳比賽的蛙式和仰式第一名。他表示，會一直努力，盼能邁向殘障奧運的最高殿堂。

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  • 中央大學學生李子婕，罹患先天性隱性遺傳罕見疾病黏多醣症第四型，卻樂觀地表示，生病讓她學會珍惜每一個現在。（教育部提供）

    中央大學學生李子婕，罹患先天性隱性遺傳罕見疾病黏多醣症第四型，卻樂觀地表示，生病讓她學會珍惜每一個現在。（教育部提供）

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