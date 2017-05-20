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劣！客家戲曲王子竟踹打女學生

2017-05-20

台灣戲曲學院爆重大體罰案 施暴過程全都錄

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣戲曲學院傳出重大體罰案，自稱看不慣的家長向本報投訴，該校號稱「客家戲曲王子」的客家戲專技講師李文勳（已改名為李菄峻），五月十日排練時，竟然三度飛踢一名高一女生，又二次用腳踹她，並拍打臉部和巴掌打頭數次，女學生被施暴後乖乖爬起來、默默擦眼淚，整個施暴過程全都被錄下。

教育部技職司司長楊玉惠表示，影帶可以看到老師對學生施暴，已經明顯違法，學校必須啟動不適任教師的程序進行懲處。

李菄峻承認失控施暴 校方已啟動程序進行懲處

李菄峻受訪時承認對學生施暴，他說，他教學時有個禁忌，學生不能在他面前哭，否則他不知道該怎麼教。近來畢業季，他身兼術科召集人、主培主修老師，求好心切，學生學習進度落後，該生上課又在神遊，情緒失控才會動手。

他說，他用以前老教育的施暴管教方式，在這個時代不被接受。反過來想，如果是他自己的孩子，被這樣打他也會於心不忍、無法接受，他願意接受學校處分，也考慮離開教職。

投訴人自稱不是被打學生的家長，只是看不過去。她指稱，李菄峻是台灣戲曲學院客家戲紅牌，學校官網還宣傳是優秀的生角演員、擅編導，身為母親，看到老師用如此嚴重暴力對待學生，小孩被打成這樣，到底是有多恨這個學生，才會踹小孩踹成這樣？學校不願保護學生，教育部為什麼也不保護學生？

投訴人氣憤地表示，台灣戲曲學院的學生有不少是弱勢或單親家庭，讀書時一律住校，但弱勢小孩不代表就能被暴力施打，學校和老師不能變成孩子人生中的惡魔，打孩子還藉口是為孩子好。

台灣戲曲學院主任秘書王學彥表示，李菄峻是客家戲科高職部老師，客家戲科接到投訴後，調出教室內的監視錄影帶，確認李菄峻對學生施暴，主動以不當管教簽辦處分，將循教評會程序進行處分。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，台灣戲曲學院體罰霸凌不是第一次，校方掌握學生前途，總是可以搓到家長不敢追究，結果就是學生持續受體罰，學校不能停止追究責任，否則就是包庇，是一種體制的暴力。

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  • 李菄峻不只出腳踢人，還動手直接拍打女學生的頭部。（圖擷自影片）

    李菄峻不只出腳踢人，還動手直接拍打女學生的頭部。（圖擷自影片）

  • 女學生站起之後，李菄峻又持續腳踢女學生。（圖擷自影片）

    女學生站起之後，李菄峻又持續腳踢女學生。（圖擷自影片）

  • 客家戲專技講師李菄峻在排練時，連續出腳踹飛女學生。（圖擷自影片）

    客家戲專技講師李菄峻在排練時，連續出腳踹飛女學生。（圖擷自影片）

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