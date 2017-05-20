遭潑油燒垃圾 澎湖員貝玄武岩成「焦」岩
2017-05-20
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東海的員貝嶼，以珍貴玄武岩地形石硯、石筆、百褶裙著名，近來卻被人偷灑油料、就地燃燒惱人的海漂物。因近日風勢太大，火舌一路往海岸山壁蔓延，成了焦黑一片，澎湖海洋公民基金會緊急登島調查，呼籲相關單位正視。
海洋公民基金會表示，員貝嶼原本壯麗的海景沿岸上，觸目竟是一大片一大片海洋廢棄物不完全燃燒後留下的殘骸；熔化一半的寶特瓶、高溫燃燒下破裂的玻璃瓶、焦黑的拖鞋、瓶蓋等等，彷彿一道道的傷疤，重創玄武岩風景區美景，看了怵目驚心。
露天焚燒垃圾違反空氣污染防制法，可處新台幣五千元以上十萬元以下之罰鍰，但基金會更擔憂的是，海廢多數是塑膠製品及保麗龍，燃燒後會產生戴奧辛劇毒，這些劇毒會隨著潮汐被帶回海洋中，重新進入食物鏈，被人體吸收，可能干擾內分泌系統、破壞人體的免疫系統、影響生殖能力、造成幼兒生長與學習遲緩，更是人體致癌物質的元凶之一。基金會希望主管機關著手處理這些已經變身毒物的海廢。
疑清理費事 直接放火燒
員貝村長陳天瑞表示，島上垃圾每週白沙鄉公所都會派員三次船運清除，但冬季東北季風海漂垃圾堆積相當多，小離島缺乏人力淨灘及經費運輸，今年就清出數百袋大袋垃圾。地方人士就推測，極有可能是清理海廢的外包人員為了省事，直接放火燃燒。
地方人士建議，要遏止潑油燃燒垃圾的現象，相關單位應積極協助辦理淨灘並僱請專船清運回本島。海洋公民基金會執行長翁珍聖允諾盡力協助，一勞永逸解決離島海漂垃圾問題。
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