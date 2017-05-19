〈健康充電站〉失智症醫學講座

2017-05-19

失智症醫學講座

新港文教基金會5月20日下午2時30分，在該基金會5樓閱讀館（嘉義縣新港鄉新中路305號）舉辦講座，由失智症整合照護專家、元智大學老人福祉科技研究中心顧問伊佳奇主講「我可以避免得到阿茲海默症嗎？」。

此活動需事先報名，報名電話為（05）374-5074轉18王小姐，或https://goo.gl/8CD7GW。