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〈健康充電站〉失智症醫學講座

2017-05-19

失智症醫學講座

新港文教基金會5月20日下午2時30分，在該基金會5樓閱讀館（嘉義縣新港鄉新中路305號）舉辦講座，由失智症整合照護專家、元智大學老人福祉科技研究中心顧問伊佳奇主講「我可以避免得到阿茲海默症嗎？」。

此活動需事先報名，報名電話為（05）374-5074轉18王小姐，或https://goo.gl/8CD7GW

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標題：〈健康充電站〉失智症醫學講座


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2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
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