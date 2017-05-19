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大腸鏡檢不可怕 術前準備別忘了

2017-05-19

文／陳浩銘

生活習慣與飲食結構的改變，國內大腸癌的發生率居高不下。研究顯示，早期治療大腸癌能夠有效降低死亡率，因此早期發現很重要。

醫師可透過大腸內視鏡（簡稱大腸鏡）了解受檢者的大腸內是否有息肉或癌細胞等病灶，但因腸道內有消化殘渣（糞便），會干擾大腸鏡的攝影，因此醫師會在術前開立「輕瀉劑」讓大腸道排空，並告知需採「低渣飲食」，因此了解輕瀉劑的使用方式與注意事項，可以讓檢查效果更好，也更順利。

一般建議輕瀉劑為進行檢查前一天晚上6點使用第一劑，檢查當日早上6點使用第二劑，若為須稀釋的蘇打口服液，可加入無鹽沙士或可樂、冬瓜茶、紅茶、運動飲料等飲品一同使用，但若是含氣泡飲品必須先開封等氣體揮發後再喝，以免脹氣。加飲品的目的是要降低藥劑本身的不適味道。

使用緩瀉劑後，不建議該餐再次進食；另外，因輕瀉劑會使受檢者不斷排泄（且多為不成形的糞便），所以受檢者若為跌倒高危險群需額外照顧，以防跌倒，且還需補充流失的水分，建議開始排便後多補充水分共約1000-1500c.c.。

「低渣飲食」則建議在檢查前3日開始；「低渣飲食」就是低纖維的食物，例如稀飯、麵條、饅頭、麵線、白吐司等，或魚湯、運動飲料、濾渣果汁；不宜使用高纖維（青菜、水果等）或高蛋白食物（肉類、豆腐、起司、乳酪、牛奶等），也不可以服用深色色素的食物或飲料（胡蘿蔔汁、火龍果、番茄等），以免干擾判讀。

若受檢者本身有慢性病，一定要在術前與醫療人員充分溝通，包括：藥物的用法、用量，有可能需要調整。受檢當日應帶著藥品，以待需要時服用。

由於低渣飲食及輕瀉的效果，擔心攝入血糖不足，建議糖尿病患須停止當天早上的口服糖尿病用藥或胰島素。

對正在使用抗血栓藥物者來說，可能在大腸鏡檢查時，會切除息肉等小型手術，所以務必告知您的手術醫師現在正在服用的藥物。手術醫師會依照受檢者的狀況，可能會建議在術前數天停止使用該藥物。

其他像是有心臟、腎臟疾病，高血壓患者，或是對藥物有過敏史等，也都需告知您的醫師；若於藥品使用上有任何問題，一定要詢問藥師或醫師。

（作者為國軍高雄總醫院左營分院臨床藥學組長）

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  • 受檢前3日可以開始吃稀飯、饅頭等低纖維食物，麵線是另一選擇；圖為情境照。

    受檢前3日可以開始吃稀飯、饅頭等低纖維食物，麵線是另一選擇；圖為情境照。

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