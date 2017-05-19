壓力大就頭痛臉紅 當心小丑症候群
2017-05-19
圖‧文／陳建志
一名28歲女性平均兩週就會出現頭痛，每次都是在工作壓力大或為某件事煩心後，感到視力模糊，彷彿有霧擋在眼前。
沒隔多久，頭頂兩側就會開始愈來愈痛，好像被球棒反覆擊打般，服用止痛藥後，疼痛至少還會持續3、4個小時，一直乾嘔，感覺身體前後搖動。
最奇怪的是，她的右臉會變得紅通通的，摸起來熱熱的，但左臉摸起來冷冷的，不會發紅。
這種「只有一半臉紅」的怪樣貌，往往在她頭痛發作時，引起旁人異樣的眼光，以為她化妝技術不好，一邊臉擦了太多的腮紅，卻忘了擦另一邊臉。但是，只要頭不痛了，這種「只有一半臉紅」的現象就會消失，兩邊臉不會有色差。
這種症狀不僅是偏頭痛，更是相當罕見的「小丑症候群」。根據神經解剖學，頭部及顏面的交感神經支配，起自於胸段脊髓兩旁、彷如蓮藕般排列的交感神經節群；倘若一側的交感神經發生興奮，但另一側卻未因此興奮或是神經傳導出狀況時，就會出現一側臉紅，另一側臉卻沒變紅的特殊現象，真的好像小丑。
因此，會變紅的那一側臉是正常的，沒有變紅的那一側臉才是有問題的，往往是在患者受熱（喝熱湯或曬太陽時）、運動、情緒激動或偏頭痛發作時，更會凸顯這種現象。
需注意的是，胸部縱膈腔內有腫瘤時，也會影響到交感神經功能，進而出現這種病症。
如果確認小丑症候群不是胸部縱膈腔內的腫瘤所致時，並不需要特別治療，也不需要接受手術去切斷好的交感神經，患者不需驚恐，只需規律生活作息，避免熬夜，設法預防偏頭痛發作即可。
要提醒的是，一般人若單一側臉突然變紅且會疼痛時，往往是罹患了顏面蜂窩性組織炎，最好能正確就醫，儘快接受抗生素治療，以免發生菌血症。
（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）
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