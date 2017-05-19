〈謠言終結站〉苦絲瓜比砒霜毒？ 醫師：兩者不可相提並論
2017-05-19
記者林彥彤／台北報導
絲瓜是家常菜常見食材之一，不過最近網路卻傳出「變苦的絲瓜會釋出劇烈毒素」，甚至有民眾錯誤以為「苦絲瓜毒性強如砒霜」。專家表示，苦絲瓜是天然的葫蘆素，但砒霜卻是化學合成的劇烈毒素，兩者不能相提並論，且微量的葫蘆素對人體無害，同時，任何食材都要掌握「趁新鮮吃」的原則。
農委會農糧署副署長莊老達指出，絲瓜本身含有葫蘆素，是一種可防止蟲入侵的天然殺蟲劑。當絲瓜還是新鮮時，葫蘆素含量很低，一旦絲瓜放太久，或是有蟲蛀蝕時，葫蘆素濃度就會變高，導致絲瓜變苦。
林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，與人工合成的化學劇毒砒霜不同的是，微量的葫蘆素對人體不會有害，除非濃度太高，吃下肚後會刺激腸胃道，造成噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，但濃度太高時，一般人大概也難以下嚥。
顏宗海提醒，最好還是不要吃已經有苦味的絲瓜。若吃下後，出現嚴重腹瀉，甚至脫水時，一定要趕快就醫。
莊老達建議民眾選購絲瓜時，可觀察蒂頭、果梗是否新鮮？瓜面光澤度要好，以及手壓時的感覺不要太軟等，避免挑選已出現黑點或擦傷的瓜面；購買後，應以塑膠袋包裝放冰箱冷藏，且最好在3到5天內吃完。
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