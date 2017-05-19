| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏縣南門護理之家大火 4名長者罹難 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 生活

〈謠言終結站〉苦絲瓜比砒霜毒？ 醫師：兩者不可相提並論

2017-05-19

記者林彥彤／台北報導

絲瓜是家常菜常見食材之一，不過最近網路卻傳出「變苦的絲瓜會釋出劇烈毒素」，甚至有民眾錯誤以為「苦絲瓜毒性強如砒霜」。專家表示，苦絲瓜是天然的葫蘆素，但砒霜卻是化學合成的劇烈毒素，兩者不能相提並論，且微量的葫蘆素對人體無害，同時，任何食材都要掌握「趁新鮮吃」的原則。

農委會農糧署副署長莊老達指出，絲瓜本身含有葫蘆素，是一種可防止蟲入侵的天然殺蟲劑。當絲瓜還是新鮮時，葫蘆素含量很低，一旦絲瓜放太久，或是有蟲蛀蝕時，葫蘆素濃度就會變高，導致絲瓜變苦。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，與人工合成的化學劇毒砒霜不同的是，微量的葫蘆素對人體不會有害，除非濃度太高，吃下肚後會刺激腸胃道，造成噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，但濃度太高時，一般人大概也難以下嚥。

顏宗海提醒，最好還是不要吃已經有苦味的絲瓜。若吃下後，出現嚴重腹瀉，甚至脫水時，一定要趕快就醫。

莊老達建議民眾選購絲瓜時，可觀察蒂頭、果梗是否新鮮？瓜面光澤度要好，以及手壓時的感覺不要太軟等，避免挑選已出現黑點或擦傷的瓜面；購買後，應以塑膠袋包裝放冰箱冷藏，且最好在3到5天內吃完。

廣告
  • 絲瓜的葫蘆素是天然殺蟲劑，但和砒霜不同。（記者林彥彤攝）

    絲瓜的葫蘆素是天然殺蟲劑，但和砒霜不同。（記者林彥彤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：〈謠言終結站〉苦絲瓜比砒霜毒？ 醫師：兩者不可相提並論


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.