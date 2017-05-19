高科技敷料幫忙 炸傷乩童免植皮
2017-05-19
記者黃文瑜／台南報導
50歲的龔姓乩童在元宵節廟會活動時，被鞭炮炸傷雙腳下肢，受傷部位達全身20%，為2到3度灼傷。原本醫院要幫他植皮，但他一想到身體還要再多一處傷口就害怕，決定轉院至高雄榮總台南分院治療。
醫師除了替他清創外，龔男還自費使用「生長因子」的敷料，經過2個月長出新的皮膚，恢復順利，現在已經可以走路。
龔男回想起廟會神明遶境的那一天，到現在還心有餘悸。他說，現場因鞭炮過於集中施放，他的雙腿膝蓋以下在無任何保護下被炸得體無完膚，血水與水泡佈滿紅腫的雙下肢。醫師清創傷口後，向他說明植皮手術的必要性，因為害怕再被「扒皮」，才另外尋求其他方法。
高雄榮總台南分院外科部主任陳進旺表示，評估後，除了替他清創傷口，改善傷口狀況，避免感染外，再搭配「生長因子」的敷料使用，病患2個月就長出新皮膚，並且皮膚平整；若是以植皮方式進行，除了患者身上會多一處傷口外，若患處無法長出新的組織，舊的皮會剝落，只能重新取皮，一直循環下去，復原的時間無法估算。
陳進旺指出，「生長因子」是先進的生醫材料，治療過程病患和醫療團隊都需要很大的勇氣，卻可以讓患者很快恢復，但目前健保沒有給付，需要自費。
不過，陳進旺強調，如果傷口太大或是太深，還是得先進行「組織轉植手術」（包括植皮在內）處理，再使用生長因子才能幫助快速復原；另外，若是對於蛋白質過敏體質的患者，也必須斟酌使用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 知名縫紉機勝佳負責人 自爆公司逃漏稅120萬美金
- 屏縣南門護理之家大火 4名長者罹難
- 虎頭崁埤設施破損 爭百萬整修
- 林 全︰鬆綁法規 提振投資
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Shrimp crackers found to contain expired ingredients
- 沙國轉型 擺脫石油依賴
- 三星量子電視 好看大視野
- 美台商會︰台沒做不公平貿易
- 相隔11場 張育成敲第7轟
- 爸媽只餵植物奶 7月大男嬰營養不良脫水死亡
- 男童開臉書直播玩獵槍走火 12歲女童成槍下魂
- 髒亂影響水質 烏來露天溫泉拆除
- 來自「星星」的詹 凡人無法擋
- 巴西總統涉貪付封口費 最高法院令調查
- 玖壹壹發片 春風避風頭 黃力成合唱 主打兄弟情
- 歷時8年拍攝 台中歌劇院紀錄片28日全球首播
- 保育綠蠵龜游進金門 10餘年來首見
- 緯創代工iPhone SE 本週在印度開賣
- 嚴德發 嚴謹低調獲賞識
- 扁能否出席餐會 中監今決定
- 又有外資兵團 進軍離岸風電
- 自由廣場》小英執政週年有感
- 自由廣場》海巡敢死隊
- 朋友高歌 台下沒鼓掌 醉男翻桌打傷警
- 醫學生前進WHA 將旁聽議程
- 細數週年成績單 林全：除弊興利有成
- 南美館四千萬補助 立院解凍
- 巧聖仙師魯班公獎 155人獲達人新秀獎
- 全新觸控面板 保鮮氣墊粉餅
- 石板路「破壞寧靜」 花蓮市改鋪柏油
- 金管會︰金融戰略 朝向開放
- 《太陽》金智媛脫軍袍 《三流之路》當服務員
- 米蘭時尚教主 閃亮白布鞋
- 美太平洋司令 首登與那國島
- 高師大獎懲系統出錯 學生「意圖性侵」曝光
- 憂心川普遭彈劾 歐洲股市下挫
- 美國新法 徵人禁問過去薪資
- 陳建仁：政治妥協不應是參加ＷＨＡ條件
- 培訓後未投入 長照人力缺很大
- 50犬隻棄養三芝 動保處重罰45萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高科技敷料幫忙 炸傷乩童免植皮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分