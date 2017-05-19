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高科技敷料幫忙 炸傷乩童免植皮

2017-05-19

記者黃文瑜／台南報導

50歲的龔姓乩童在元宵節廟會活動時，被鞭炮炸傷雙腳下肢，受傷部位達全身20%，為2到3度灼傷。原本醫院要幫他植皮，但他一想到身體還要再多一處傷口就害怕，決定轉院至高雄榮總台南分院治療。

醫師除了替他清創外，龔男還自費使用「生長因子」的敷料，經過2個月長出新的皮膚，恢復順利，現在已經可以走路。

龔男回想起廟會神明遶境的那一天，到現在還心有餘悸。他說，現場因鞭炮過於集中施放，他的雙腿膝蓋以下在無任何保護下被炸得體無完膚，血水與水泡佈滿紅腫的雙下肢。醫師清創傷口後，向他說明植皮手術的必要性，因為害怕再被「扒皮」，才另外尋求其他方法。

高雄榮總台南分院外科部主任陳進旺表示，評估後，除了替他清創傷口，改善傷口狀況，避免感染外，再搭配「生長因子」的敷料使用，病患2個月就長出新皮膚，並且皮膚平整；若是以植皮方式進行，除了患者身上會多一處傷口外，若患處無法長出新的組織，舊的皮會剝落，只能重新取皮，一直循環下去，復原的時間無法估算。

陳進旺指出，「生長因子」是先進的生醫材料，治療過程病患和醫療團隊都需要很大的勇氣，卻可以讓患者很快恢復，但目前健保沒有給付，需要自費。

不過，陳進旺強調，如果傷口太大或是太深，還是得先進行「組織轉植手術」（包括植皮在內）處理，再使用生長因子才能幫助快速復原；另外，若是對於蛋白質過敏體質的患者，也必須斟酌使用。

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  • 龔姓乩童被鞭炮炸傷，使用「生長因子」免植皮，2個月就長新皮膚。（記者黃文瑜攝）

    龔姓乩童被鞭炮炸傷，使用「生長因子」免植皮，2個月就長新皮膚。（記者黃文瑜攝）

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